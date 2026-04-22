Treceri de pietoni „iluminate” cu laser la Botoșani
Municipiul Botoșani vrea să implementeze un sistem modern de semnalizare a trecerilor de pietoni, bazat pe proiecții laser vizibile pe carosabil. Testele au fost realizate aseară, iar imaginile au fost făcute publice de primarul municipiului, Cosmin Andrei.
Edilul a transmis că soluția este gândită în special pentru sezonul rece, atunci când marcajele rutiere devin greu vizibile din cauza zăpezii sau a murdăriei. Sistemul proiectează pe carosabil, cu ajutorul unor dispozitive montate lateral, linii luminoase care delimitează clar trecerea de pietoni, chiar și în condiții de vizibilitate redusă.
Sisteme similare au fost testate sau implementate în mai multe orașe din Europa și Asia, în special în zone cu trafic intens sau risc crescut de accidente. De exemplu, în Londra și Varșovia au fost testate variante de treceri de pietoni inteligente, cu iluminare LED sau proiecții vizibile noaptea, iar în unele orașe din China astfel de sisteme sunt deja utilizate pentru creșterea siguranței rutiere.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:05 - Alertă ANM de cod portocaliu și galben: rafale de până la 130 km/h și ninsori în plină primăvară. Zonele afectate de vremea extremă - HARTA
- 10:54 - Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: ”Am propus continuarea cu un alt premier. PSD ar putea trece și în opoziție”
- 10:41 - Consultări-maraton la Cotroceni: Nicușor Dan discută cu partidele despre viitorul Guvernului
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News