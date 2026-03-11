Tragedie la Botoșani: o mamă de 29 de ani a murit în fața școlii, sub privirile copilului pe care venise să-l ia

O femeie de 29 de ani a murit după ce i s-a făcut brusc rău în timp ce își aștepta copilul să iasă de la școală. Tragedia a avut loc în fața Liceul Textil Botoșani, în zona industrială a municipiului Botoșani. Potrivit martorilor, femeia s-ar fi simțit brusc rău și s-a așezat pe o bancă din apropierea școlii, după care și-a pierdut cunoștința sub privirile celor din jur.

Oamenii au intervenit imediat și au apelat serviciul de urgență 112. La fața locului a ajuns rapid un echipaj al Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani, care a început manevrele de resuscitare.

Femeie de 29 de ani, decedată

„La fața locului a fost dirijat în cel mai scurt timp un echipaj cu medic. Colegii noștri au început manevrele de resuscitare și le-au continuat până la spital”, a declarat medicul Carmen Răgoșcă, purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță.

Femeia a fost transportată în stare critică la spital, însă în ciuda eforturilor medicilor de la UPU-SMURD Botoșani, viața acesteia nu a mai putut fi salvată. Potrivit cadrelor medicale, pacienta fusese preluată în stop cardio-respirator. În timpul investigațiilor s-ar fi descoperit lichid în zona pericardului, iar medicii iau în calcul posibilitatea unui infarct sau a unei disecții de aortă, potrivit presei locale.

Rudele au declarat că o soră a femeii ar fi murit subit în urmă cu câțiva ani, motiv pentru care medicii iau în considerare și ipoteza unei afecțiuni cardiace moștenite. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, procedură standard în astfel de cazuri, și au dispus efectuarea unei autopsii pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.