Șofer reținut la Botoșani după ce a refuzat recoltarea probelor biologice

Un bărbat de 56 de ani, prins la volan cu o alcoolemie ridicată în aerul expirat, a fost dus în arest după ce a refuzat prelevarea de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Un bărbat de 56 de ani din municipiul Botoșani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii rutieri, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului și a refuzat ulterior recoltarea de mostre biologice.

Măsura a fost dispusă la data de 25 februarie 2026 de polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Botoșani, care îl cercetează pentru săvârșirea infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Potrivit anchetatorilor, în aceeași zi, bărbatul ar fi condus un autoturism pe raza municipiului Botoșani, deși consumase băuturi alcoolice. Oprit de polițiști pentru verificări, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.

După testarea inițială, șoferul a fost condus pentru procedurile legale necesare stabilirii alcoolemiei, însă a refuzat să îi fie recoltate probe biologice de sânge. În astfel de cazuri, refuzul constituie infracțiune, independent de valoarea indicată de etilotest.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au emis pe numele său ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Botoșani, urmând ca cercetările să continue pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.