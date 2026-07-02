Raport alarmant: Rusia ar fi spionat cu drone peste 12 state NATO timp de 18 luni. Țara cea mai vizată

Rusia ar fi desfășurat, timp de aproximativ 18 luni, o amplă campanie de supraveghere cu drone în mai multe state membre NATO, potrivit unei analize publicate de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) din Londra. Documentul susține că au fost identificate 144 de incidente în 13 țări, în perioada august 2024 – februarie 2026.
Autorii raportului precizează că nu există dovezi publice care să confirme că toate incidentele au fost coordonate de Moscova, însă spun că datele analizate indică un tipar care sugerează o posibilă campanie organizată. Până în prezent, guvernele occidentale nu au confirmat oficial concluziile raportului.
Ce urmărea Rusia, potrivit analizei
Experții IISS susțin că utilizarea dronelor ar fi avut un dublu scop: colectarea de informații și testarea capacității de reacție a statelor NATO în fața unor amenințări aeriene.
Potrivit raportului, astfel de operațiuni ar fi evidențiat vulnerabilități ale sistemelor europene de apărare antiaeriană, concepute în principal pentru a face față amenințărilor convenționale.
Analiza mai arată că, după expulzarea unui număr mare de diplomați ruși din Europa, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei, Moscova și-ar fi intensificat utilizarea dronelor pentru misiuni de recunoaștere și culegere de informații.
Germania, statul cel mai afectat
Conform documentului, Germania este țara în care au fost raportate cele mai multe incidente, respectiv 58. Printre zonele vizate s-ar număra baza aeriană americană de la Ramstein, precum și facilitățile militare germane din Manching și Neuburg an der Donau.
Pe locul al doilea se află Belgia, cu 25 de incidente semnalate, inclusiv în apropierea bazei aeriene Kleine Brogel, unde, potrivit mai multor informații apărute de-a lungul timpului, ar fi depozitate arme nucleare americane.
Raportul atrage atenția asupra necesității consolidării sistemelor de apărare împotriva dronelor, în contextul în care astfel de aparate sunt folosite tot mai frecvent în operațiuni de supraveghere și recunoaștere.