George Simion: Suntem dispuși să scoatem țara din criză și să participăm la reconciliere națională. Călin Georgescu se potrivește pentru funcția de premier”

Liderul AUR, George Simion, a precizat că AUR își menține decizia de a intra la guvernare, dar și de a susține scenariul alegerilor anticipate, însă în anumite condiții. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, liderul suveranist a reiterat ideea că fostul candidat interzis de sistem, Călin Georgescu, are toate calitățile de a fi premier.

Întrebat de Anca Alexandrescu despre apelul președintelui Nicușor Dan la negocieri cu partidele, pentru depășirea rapidă a impasului, George Simion s-a arătat destul de circumspect privind rezultatele.

"Nu s-a exprimat cu cine va purta aceste discuții, a spus doar că dorește o guvernare proeuropeană. Am discutat cu liderii celorlalte partide importante, au spus că nu au fost invitate. Dacă au fost invitați ei, iar noi nu, este clar o încălcare a oricărei reguli democratice și nu vom participa la o asemenea o bătaie de joc.

Cursul logic ar fi ca toate formațiunile parlamentare să fie invitate, în ordinea rezultatelor din decembrie 2024. Vedem că primul este PSD, în preferințele românilor, pe locul doi a fost AUR, așa că noi considerăm inacceptabil dacă AUR nu este invitat la o discuție privind viitoarea guvernare. Suntem dispuși să scoatem țara din criză și să participăm la procesul de reconciliere națională," a explicat George Simion.

Simion: Călin Georgescu este om politic, se potrivește funcției de premier

Întrebat dacă a vorbit cu Călin Georgescu după anunțarea rezultatului moțiunii de cenzură, liderul AUR a afirmat că o va face atunci când fostul candidat blocat de sistem va reveni în țară.

"Domnia sa este pe muntele Athos, o să discutăm când revine. Din punctul meu de vedere, Călin Georgescu este președintele ales al românilor și este normal să existe aceste discuții, mai ales că e un lider politic. Cert este că noi ne dorim să-l vedem la conducerea țării."

Anca Alexandrescu: El ar dori să preia poziția de premier?

"România duce lipsă de oameni de stat.

Călin Georgescu se potrivește acestui model și nu dă înapoi, intră în categoria oamenilor de stat. Dar nu vreau să pun carul înaintea boilor. Să vedem care este poziția lui Nicușor Dan., să nu fie un joc politic. Noi ne dorim alegeri anticipate, dar nu în orice condiții. Dacă le vor organiza tot ei, vor ieși cum vor ei și, dacă nu ies, le vor anula.

Sigur, alegerile anticipate ar fi de dorit, pentru că astfel am avea instrumente ca instituțiile întregi ale statului să funcționeze în folosul și interesul românilor, nu împotriva lor,” a declarat George Simion, în exlusivitate la Realitatea Plus.