Prețurile la benzină și motorină, în scădere: cât costă carburantul azi în România

Șoferii din România au parte de o veste bună: prețurile la carburanți au scăzut joi, 2 aprilie 2026, cu până la 40 de bani pe litru, comparativ cu ziua precedentă.

Reducerea vine după primele măsuri adoptate de autorități pentru temperarea creșterii costurilor la combustibili.

În prezent, un litru de benzină standard se vinde între 8,91 și 9,43 lei, în timp ce benzina premium ajunge la valori cuprinse între 9,80 și 10,49 lei.

La motorină, prețurile sunt ușor mai ridicate: între 9,99 și 10,41 lei pentru varianta standard și între 10,12 și 10,97 lei pentru cea premium.

GPL-ul rămâne cea mai ieftină opțiune, cu un preț de aproximativ 4,1 lei pe litru.

Cele mai mici prețuri din țară se înregistrează în Arad, unde benzina poate fi găsită la circa 8,69 lei/litru, iar motorina la 9,99 lei/litru.

În marile orașe precum București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau Constanța, există stații care afișează prețuri similare, începând de la 8,91 lei pentru benzină și 9,99 lei pentru motorină.

Scăderea vine după o perioadă de creșteri accentuate, generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, care au influențat puternic piața globală a petrolului.