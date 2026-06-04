Petrișor Peiu atacă desemnarea lui Eugen Tomac: „Nu este tehnocrat, ci un activist de partid”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, susținând că acesta nu poate fi considerat un tehnocrat și că soluția corectă, în lipsa unei majorități parlamentare, ar fi organizarea de alegeri anticipate.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Peiu a afirmat că desemnarea unui guvern tehnocrat în actualul context politic reprezintă un semnal îngrijorător pentru democrație și a comparat situația cu perioade controversate din istoria politică a României.

„Într-o democraţie funcţională, guvernele sunt rezultatul majorităţilor parlamentare, nicidecum rodul voinţei unei persoane, fie ea şi preşedintele statului.

Ceea ce nu a înţeles Nicuşor Dan este un lucru elementar într-un stat democratic: dacă partidele nu pot forma o majoritate, alternativa este organizarea de alegeri anticipate, nu preluarea puterii de către o persoană”, a declarat liderul AUR.

Peiu a contestat și caracterizarea lui Eugen Tomac drept tehnocrat, argumentând că acesta are o carieră exclusiv politică.

„Eugen Tomac nu este un tehnocrat, căci el nu este remarcat în niciun domeniu, el este un activist de partid. Tomac nu este nici independent căci el este preşedinte de partid. Mai mult, Tomac este fix reprezentantul lui Dan, căci îi este consilier”, a susținut senatorul.

Totodată, acesta a făcut mai multe comparații istorice și a afirmat că un eventual guvern condus de Tomac ar putea semăna cu formule politice din perioada interbelică, susținând că independența noului premier este discutabilă.

Declarațiile vin după desemnarea lui Eugen Tomac pentru formarea noului Executiv, decizie care a stârnit reacții diferite în rândul partidelor parlamentare.