Advertising
Actualitate· 1 min citire
Acțiune a polițiștilor la școlile din Botoșani: au fost verificați paznicii și regulile de circulație din jurul unităților de învățământ
Poliția Română
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au organizat pe 22 octombrie 2026 o acțiune în școlile din oraș și în zonele din jurul lor. Scopul a fost verificarea respectării regulilor de circulație și asigurarea ordinii și siguranței publice.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News