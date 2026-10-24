Actualitate· 1 min citire

Acțiune a polițiștilor la școlile din Botoșani: au fost verificați paznicii și regulile de circulație din jurul unităților de învățământ

Poliția Română

Poliția Română

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Botosani ca sursă preferată
Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:05

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au organizat pe 22 octombrie 2026 o acțiune în școlile din oraș și în zonele din jurul lor. Scopul a fost verificarea respectării regulilor de circulație și asigurarea ordinii și siguranței publice.

În același context, polițiștii au efectuat verificări la 6 operatori economici, urmărind, în

principal, respectarea prevederilor legale privind interzicerea comercializării produselor din tutun și a băuturilor alcoolice către minori.

De asemenea, au fost verificați și instruiți 8 agenți de pază în vederea respectării prevederilor legale și a creșterii gradului de siguranță. 

Acțiunea a avut rol preventiv, cu accent pe creșterea vizibilității elementului polițienesc în zona unităților de învățământ, cu scopul descurajării oricăror fapte antisociale.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe