Acțiune a polițiștilor la școlile din Botoșani: au fost verificați paznicii și regulile de circulație din jurul unităților de învățământ

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:05

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au organizat pe 22 octombrie 2026 o acțiune în școlile din oraș și în zonele din jurul lor. Scopul a fost verificarea respectării regulilor de circulație și asigurarea ordinii și siguranței publice.

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