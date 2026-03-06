O creșă din Botoșani a fost închisă de urgență după ce zeci de copii și un angajat au ajuns la spital

O creșă din municipiul Botoșani a fost închisă de urgență vineri dimineață, după ce mai mulți copii și o îngrijitoare au ajuns la spital cu simptome digestive.

Decizia a fost luată după ce, în cursul nopții de joi spre vineri, aproximativ zece copii și o îngrijitoare s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe cu diaree și vărsături. După ce cazul a intrat în atenția cadrelor medicale și a Direcției de Sănătate Publică, autoritățile au decis suspendarea activității creșei.

Inspectorii sanitari au declanșat o anchetă epidemiologică pentru a stabili cauza îmbolnăvirilor. Aceștia urmează să determine dacă este vorba despre o toxiinfecție alimentară sau despre o infecție cu rotavirus.

Anchetă epidemiologică deschisă de DSP

Potrivit cadrelor medicale, copiii care au ajuns la Urgențe sunt în stare stabilă și se află sub observație. De asemenea, o îngrijitoare de la creșă a ajuns la Urgențe cu aceleași simptome. Creșa în care a apărut situația se află în cartierul ANL Cișmea din municipiul Botoșani. Municipalitatea a finalizat lucrările la această clădire în decembrie 2023, conform presei locale.

Unitatea a fost construită pentru a primi copii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Valoarea investiției a fost de aproximativ 4,4 milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene. Este prima creșă construită în municipiul Botoșani după Revoluție. Clădirea are 41 de locuri și dotări potrivit noilor standarde europene. Activitatea creșei este coordonată de conducerea Grădiniței Nr. 22 din municipiul Botoșani. În creșă sunt 71 de copii, iar pentru 30 dintre ei s-a luat decizia să nu se prezinte vineri la unitate.