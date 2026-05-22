Noi detalii despre starea de sănătate a militarilor răniți în explozia de la Botoșani. Anunțul medicilor din Belgia

Cei doi militari răniți grav în urma exploziei produse la unitatea militară de pe strada Petru Rareș din Botoșani au fost transferați în Belgia, unde sunt tratați într-un spital militar specializat pentru mari arși.

Medicii belgieni au intervenit imediat după sosirea acestora, iar în prezent starea lor este stabilă din punct de vedere hemodinamic, ceea ce înseamnă că viețile nu le sunt puse în pericol în acest moment. Transferul în Belgia a fost posibil după o mobilizare a autorităților române. Raed Arafat s-a implicat direct pentru găsirea unor locuri într-o unitate medicală specializată în tratarea marilor arși.

La Botoșani, medicii au lucrat pentru stabilizarea pacienților și pregătirea lor pentru transportul aerian. Cei doi militari au fost escortați de echipaje de poliție până la aeroportul din Suceava, de unde au plecat spre Bruxelles cu un avion militar.

Medicii belgieni au început tratamentele specifice pentru marii arși

După sosirea în Belgia, cei doi pacienți au fost reinvestigați complet, iar medicii au început procedurile specifice pentru tratarea arsurilor severe. La un moment dat, cadrele medicale au încercat să îi detubeze pentru a vedea dacă pot respira fără ajutor, însă ulterior au decis să îi mențină în comă indusă și conectați la aparatele de ventilație mecanică, pentru a le proteja organismul în această etapă critică. În prezent, cei doi militari sunt monitorizați permanent de echipele medicale, conform presei locale.

Un medic militar român a plecat la Bruxelles

Autoritățile române au trimis și un medic militar la Bruxelles, pentru a menține legătura dintre medicii belgieni, familiile militarilor și autoritățile din România. În acest caz s-a implicat și consulul României la Bruxelles, care transmite constant informații familiilor despre evoluția pacienților.

Medicii estimează că perioada de tratament și recuperare va fi una lungă, având în vedere gravitatea arsurilor suferite în urma exploziei. Între timp, la Botoșani, mai multe persoane participă la rugăciuni pentru însănătoșirea celor doi militari răniți.