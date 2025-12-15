Muzeul Luvrul s-a închis brusc: angajații au intrat în grevă. Turiștii au rămas la poartă

Muzeul Luvru din Paris a rămas închis luni dimineață, după ce angajații au declanșat o grevă. Decizia a fost luată în urma unei adunări generale la care au participat aproximativ 400 de salariați, care au votat în unanimitate oprirea activității.

În fața piramidei de sticlă a fost amplasat un panou prin care vizitatorii erau informați că deschiderea muzeului este amânată. Jurnaliștii aflați la fața locului au constatat că porțile au rămas închise încă de la primele ore ale dimineții.

Turiștii veniți din diferite colțuri ale lumii s-au declarat dezamăgiți. Un vizitator aflat în luna de miere a spus că Luvrul era motivul principal pentru care a venit la Paris și că își dorea să vadă celebra Mona Lisa.

Și alți turiști au avut reacții similare. O tânără aflată la Paris cu familia a spus că este foarte dezamăgită, în timp ce o vizitatoare din Londra a declarat că, deși înțelege motivele grevei, momentul este unul nepotrivit.

Conducerea muzeului a transmis că Luvrul va rămâne închis pe tot parcursul zilei de luni. Potrivit sindicatelor, o nouă adunare generală este programată pentru miercuri dimineață, marți fiind ziua obișnuită de închidere săptămânală.

Sindicatele au anunțat că greva a fost declanșată din cauza condițiilor de muncă tot mai dificile și a modului în care este afectată primirea publicului într-unul dintre cele mai vizitate muzee din lume. Reprezentanții acestora au descris vizitarea Luvrului drept un adevărat traseu plin de obstacole.

În ultimele zile au avut loc discuții la Ministerul Culturii, inclusiv cu ministrul de resort, pentru a evita închiderea muzeului înainte de sărbătorile de Crăciun. În cadrul acestor întâlniri, ministrul s-a angajat să revizuiască reducerea bugetară prevăzută pentru anul viitor.

Pe fondul conflictului social, muzeul se confruntă și cu un proces de reorganizare și cu întrebări legate de deficiențele interne, după jaful unor bijuterii ale Coroanei, încă nerecuperate.

Ministerul Culturii a anunțat că o misiune de reorganizare profundă a muzeului este în desfășurare, iar primele concluzii sunt așteptate la finalul lunii februarie. În paralel, comisiile parlamentare vor continua audierile pentru a clarifica disfuncționalitățile semnalate în ultimii ani.