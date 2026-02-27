Moarte cumplită lângă Botoșani: bărbat de 48 de ani, găsit înghețat la câțiva pași de casă

Descoperire macabră, vineri dimineață, pe un imaș de la marginea localității Bălușeni, în apropierea municipiului Botoșani. Un bărbat de 48 de ani a fost găsit fără suflare, la câteva sute de metri de locuința sa.

Potrivit primelor informații, acesta era pe jumătate dezbrăcat, iar cizmele au fost găsite în zona unui pârâu pe care l-ar fi traversat în drum spre casă, în timpul nopții. Cel mai probabil, bărbatul a intrat în hipotermie și ar fi încercat să se târască, însă după câțiva metri a rămas inconștient.

A fost găsit chiar de fratele său

Alarma a fost dată de fratele victimei, îngrijorat că bărbatul nu s-a mai întors acasă. Acesta a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns echipaje de poliție și cadre medicale de la Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani, conform presei locale.

“Din păcate nu s-a mai putut face nimic, decât constatarea decesului. Cel mai probabil acesta a survenit în urma hipotermiei severe. Cauza exactă va fi stabilită de medicii legiști”, a precizat un reprezentant al SJA Botoșani.

Potrivit unor martori, bărbatul ar fi fost cunoscut ca fiind consumator frecvent de alcool. Polițiștii au deschis un dosar penal și au dispus efectuarea autopsiei pentru stabilirea exactă a cauzelor decesului.