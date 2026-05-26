Festivalul Haiducilor, ediția XVII, Durnești

Un festival autentic și o frumoasa paradă a cailor au avut loc la Durnești, Botoșani.

In comuna ultimului haiduc recunoscut de istorie, in satul lui Coroi, Festivalul Haiducilor a ajuns la a XVII-a ediție în acest an. Vasile Sasu, primarul comunei Durnești, a vorbit despre efortul de a păstra această tradiție locală, unică în România.

”În fiecare an tot am încercat să aucem îmbunătățiri. Anul acesta am apelat la sponsori. Din partea primăriei cheltuila este minimă. Am avut sponsori pentru alimente, sponsori pentru premii”, a spus edilul Vasile Sasu, cel pe care localnicii îl aleg constant primar, încă din 2008. Și de când este primar Sasu în comună se vede că este o mână de gospodar. Și din acest motiv îl iubesc durneștenii.

Festivalul a adunat câteva sute de gospodari, părtași la bucuria oferită de edilul local. Maestrul de ceremonii Marius Honceriu, partener de încredere al primarului, a adus în fața publicului o pleiadă de talente folclorice, cu accent pe promovarea tinerilor interpreți locali și din comunele învecinate.

De departe, atracția evenimentului a fost parada cailor, finalizată cu premierea câștigătorilor din acest an.