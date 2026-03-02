Actualitate· 1 min citire
MAE anunță măsuri urgente pentru românii blocați în Orientul Mijlociu
2 mar. 2026, 11:12
Actualizat: 2 mar. 2026, 11:12
Articol scris de Scris de Realitatea de Botosani
Sursă: realitatea.net
Ministerul Afacerilor Externe anunță că astăzi are loc un briefing de presă dedicat situației de securitate din Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescute din regiune și al interesului public pentru evoluțiile diplomatice.
Briefingul este susținut de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, de la ora 13:30.
Situația din Orientul Mijlociu rămâne una dintre principalele preocupări ale diplomației europene, iar poziția României este urmărită îndeaproape atât de public, cât și de partenerii internaționali.
Briefingul de astăzi oferă context, evaluări actualizate și direcțiile de acțiune ale MAE.
