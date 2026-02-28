Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață un atac asupra Iranului
Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață un „atac preventiv” asupra Iranului, generând o nouă escaladare majoră a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Operațiunea israeliano-americană, denumită „Roaring Lion” („Răgetul Leului”) / „Epic Fury” („Furia Epică”), a fost prezentată de oficialii de la Tel Aviv și Washington drept o acțiune menită să elimine „amenințările iminente” atribuite regimului iranian. În replică, Teheranul a atacat bazele militare ale SUA din Golful Persic și a lansat rachete care au lovit Tel Aviv-ul.
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
Presa din Israel anunță că Gărzile Revoluționare Iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.
Citește și:
- 15:38 - Nicușor Dan a programat ședința CSAT miercuri dimineață, pe tema avioanelor F-16 pe care vor să le trimită SUA
- 15:33 - Germania trimite Ucrainei un nou pachet de rachete Patriot. O singură rachetă costă peste 3 milioane de euro
- 15:03 - Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan
- 14:47 - Mesaje diferite de la Washington și Tel Aviv: Trump vorbește despre negocieri, Netanyahu spune că ofensiva continuă
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News