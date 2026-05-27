Incendiu devastator în Arad după explozia unei trotinete electrice puse la încărcat peste noapte

O trotinetă electrică lăsată la încărcat peste noapte a provocat un incendiu puternic la o locuință din orașul Curtici, județul Arad, în urma căruia au fost înregistrate pagube importante, însă fără victime.

Incendiul a izbucnit într-o anexă a casei, unde era depozitată trotineta electrică. Potrivit informațiilor transmise de autorități, bateria dispozitivului s-a supraîncălzit și a declanșat un scurtcircuit, focul extinzându-se rapid la întreaga anexă și ulterior la acoperișul locuinței.

La sosirea pompierilor, flăcările se manifestau violent atât la anexă, cât și la acoperiș, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Intervenția echipajelor a dus la localizarea și stingerea incendiului în limitele găsite.

Deși proprietarii s-au evacuat la timp, pagubele sunt semnificative, anexa fiind distrusă complet, iar acoperișul și o parte din interiorul locuinței fiind afectate.

Cauza probabilă stabilită de pompieri este un scurtcircuit produs la acumulatorul trotinetei electrice lăsate la încărcat, în condițiile în care instalația electrică a locuinței nu prezenta defecțiuni vizibile.