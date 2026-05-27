Avertismentul liderului UDMR privind un posibil eşec al formării Guvernului: ”Totul se va sparge în capul preşedintelui Dan”

Sursă: realitatea.net

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că Radu Burnete este într-adevăr un tehnocrat căruia i s-ar putea cere să formeze un nou guvern, însă i-a dat dreptate preşedintelui Traian Băsescu care a spus că dacă lucrurile vor eşua, totul se va sparge în capul lui Nicuşor Dan.

”Radu Burnete e tehnocrat. Despre el poţi să spui că e tehnocrat, vine din zona de business, e consilier prezidenţial şi mai e ceva ce a zis la un moment dat Traian Băsescu, dacă merge pe ideea de guvernul meu - un consilier pezidenţial să formeze un guvern - şi lucrurile vor eşua, totul se va sparge în capul preşedintelui Dan. Categoric are dreptate Traian Băsescu. Cu experienţa lui a arătat unde este pericolul”, a declarat Kelemen Hunor la un post de televiziune, potrivit sursei.

Cu toate acestea, președintele UDMR a ținut să precizeze faptul că este convins că va fi învestit un nou guvern.

”Parlamentul va da un vot. Mie nu mi-e frică că nu va fi investit guvernul. Din experienţa mea parlamentară, va fi investit. Deci nu asta va fi problema, că nu trece. (...) Eu nu cred că putem proiecta în acest moment un guvern până în 2028. E bine să te gândeşti până în 2028, ar fi bine să fim în stare să ne gândim măcar pe termen mediu 5-6-7 ani, hai să nu ne gândim 10 ani. (...) Oricum, guvernul, coaliţia care s-a destrămat în formula cunoscută cu Bolojan premier era până în aprilie 2027. Urma rotativa. Deci, puteai să proiectezi ceva până-n 2027, să pregăteşti şi bugetul”, a mai spus Kelemen Hunor.