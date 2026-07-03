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Haos în județul Botoșani. Circulația pe DN 29C și DN 29F este îngreunată din cauza apei de pe carosabil
Haos în județul Botoșani / FOTO: DRDP Iași
Publicat3 iul. 2026, 11:06
Sursărealitatea.net
Traficul pe două tronsoane de drumuri naționale din județul Botoșani este afectat din cauza apei acumulate pe carosabil, a informat vineri Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași.
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