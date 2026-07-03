Haos în județul Botoșani. Circulația pe DN 29C și DN 29F este îngreunată din cauza apei de pe carosabil

Publicat 3 iul. 2026, 11:06 Sursă realitatea.net

Traficul pe două tronsoane de drumuri naționale din județul Botoșani este afectat din cauza apei acumulate pe carosabil, a informat vineri Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași.

Distribuie articolul