Actualitate· 1 min citire

Explozie la o unitate militară din Botoșani. Mai multe persoane au fost grav rănite. Un om este inconștient

18 mai 2026, 14:11
FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de BotosaniArticol scris de Realitatea de Botosani

Este alertă maximă luni după-amiază în Botoșani, după ce o explozie s-a produs la o unitate militară. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție, jandarmi, ambulanță, SMURD și pompieri, iar zona a fost securizată de militari.

Potrivit primelor informații, explozia s-ar fi produs la o clădire din interiorul unității militare. În urma incidentului, mai multe persoane au fost rănite. Primele date arată că trei persoane au suferit arsuri grave. Una dintre victime este inconștientă, o altă persoană se află în stare foarte gravă, iar cea de-a treia victimă este în stare gravă.

Din primele date apărute până acum, persoanele rănite ar fi încercat să dezafecteze echipamente militare în momentul producerii exploziei. Autoritățile nu au anunțat încă oficial cauza exactă a incidentului.

Mai multe ambulanțe și echipaje SMURD au intervenit la fața locului

După explozie, mai multe echipaje medicale au fost trimise de urgență la unitatea militară. Două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă au plecat deja către spital cu victimele rănite. Militarii au închis porțile unității, iar accesul în zonă este restricționat în timpul intervenției autorităților, conform presei locale.

Citește și:

Mai multe articole despre

explozie botosani

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe