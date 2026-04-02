Florin Talpan: „M-am luptat pentru Steaua, dar am fost sancționat și s-au mușamalizat lucruri”. Juristul CSA Steaua dezvăluie presiuni și amenințări din lupta de 20 de ani cu Gigi Becali - VIDEO

Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a acuzat la Realitatea Plus presiunile puse asupra sa de Gigi Becali și coloneii aserviți patronului FCSB și spune că lupta sa cu latifundiarul din Pipera și cu oamenii din jurul acestuia pentru Steaua a început în 2003, iar dosarele privind marca, palmaresul și folosirea stadionului au fost tergiversate ani la rând.

Florin Talpan a declarat la Realitatea Plus că a fost blocat de șefi, inclusiv de generalul Cătălin Zisu și de colonelul Boroi, că a depus rapoarte la minister și la parchete, dar că a fost pus sub presiune după ce a semnalat nereguli legate de marcă și de contractele clubului.

Florin Talpan: „Am început această luptă cu George Becali încă din 2003”

„În primul rând, eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și dumneavoastră în decursul anilor. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar prin anul 2014-2015, veneați la tribunal și ne-am văzut de multe ori cred. Interesul acestui dosar a fost foarte, foarte mare în decursul anilor. Ce pot eu să vă spun?

Eu am început această luptă cu George Becali și cu clubul patronal de către domnia sa încă din anul 2003. Problema este că am fost oprit de șefii mei pentru că, nu știu ce interese au fost la mijloc. Eu credeam inițial că că va fi mult mai ușor. Dar eu am avut șefi complici, inclusiv pe colonelul Boroi, care era comandantul clubului și mergea, eram la mergea la ședință la Palatul din Aleea Alexandru. Eu mă încercam să mă lupt pe partea aicea, comandanții mei mergeau să se înțeleagă cu Becali.

„Generalul Zisu îmi punea în vedere să mă retrag”

Problema este că mie mi-a trebuit vreo 10 ani să să aflu informații, să văd exact ce se întâmplă acolo pentru că era o mocirlă de nedescris. De-asta a durat atât de mult. În anul 2010 sau 2007, am făcut un raport țin minte către conducerea Ministerului și către generalul Zisu, care avea în coordonare Clubul Sportiv al Armatei Steaua și am spus că se impune anularea mărcii înregistrate de către Becali și respectiv de asociația Fotbal Club Steaua București, care era a lui Păunescu, pentru că nu nu le înregistrase și au fost ajutați de către cei din Minister în acea perioadă și de către Șerban Mihăilescu, că există documente cu falsuri, cu fel de fel de înscrisuri.

Sunt, bineînțeles, documente care pot să probeze și o să vi le pun și la dispoziție pentru că ele sunt publice și normal toată lumea din România și toți oamenii de bună credință trebuie să înțeleagă. Problema este că în urma acelei raport, problema este că în urma acestui raport, m-am trezit cu o comisie din partea generalului Zisu, care îmi punea în vedere să-mi retrag raportul formulat prin care ceream anularea înregistrării mărcii de către Becali și respectiv Păunescu, pentru că nu le convenea, i-am deranjat. S-a ajuns atât de departe că în anul 2010, am fost nevoit, nu mai practic veneam la serviciu și eram foarte, foarte supărat. Tensiune mare, mă durea capul zilnic. Deci toți erau pe mine ca ulii.

Ei nu au crezut că eu voi reuși să ajung până aici și să înregistrez această marcă. De fapt, toate demersurile astea au fost făcute la un moment dat într-o discuție cu niște reprezentanți ai Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, pentru că eu dintotdeauna dorința mea a fost să învăț cât mai multe, să cunosc cât mai multe lucruri și lucrul acesta l-am învățat de la oameni cu multă experiență din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, de la diverse persoane care în decursul anilor m-au întâlnit, magistrați, judecători, avocați, deci colegi.

Deci, ce pot să vă spun? În anul 2010 era atâta presiune asupra mea încât m-a determinat să fac raport și am plecat într-o misiune în Afganistan, pentru că am vrut să le demonstrez faptul că pot să mă descurc și pot să fac față oriunde. A fost o misiune foarte plăcută, am reușit să fac acolo, dar gândirea mea în Afganistan a fost, cum domnule, să-l las pe George Becali și pe cei care au înregistrat marca cu rea credință să să rămână așa lucrurile.

Și dorința mea a fost când vin de acolo din Afganistan să formulez această acțiune. Am prins un pic un să zicem un refugiu, era ministrul domnul Dobrițoiu și în acea perioadă era, nu știu, niște un fel de nu se înțelegea foarte bine cu generalul Zisu, de altfel îl schimbase din funcție cu câteva luni. Și atunci am introdus această acțiune la Tribunalul București. Deci practic din 2011 ne judecăm. Dosarele astea au ajuns până aici.

„George Becali făcea presiuni la generalul Zisu”

Bineînțeles că a venit din partea lui George Becali, pentru că dacă ei se întâlneau la toate meciurile și stăteau împreună, vă dați seama, s-a închiriat la un așa ordin zis, al ministrului, să se să ajungă să se închirieze stadionul Steaua cu 3200 de euro, o sumă foarte mică în condițiile în care Ministerul Apărării Naționale plătea absolut totul acolo și firmă de curățenie și lumină și toate toate lucrurile astea. Deci, au fost interese din partea ministerului, pentru că eu, în momentul în care mă opuneam să semnez, de exemplu, un contract ca el să folosească baza din Ghencea, automat eram chemat de generalul Zisu: te pun la dispoziție. Sau făcea presiuni la generalul Zisu, la el, la cabinet, aduna vreo 10-12 generali și eu eram singur, locotenent, nici nu mai știu ce eram atunci, locotenent căpitan și îmi spunea: Uite, domnule, ăsta e nebun, să-l trimitem la nebuni, să facă controale. Deci, voiau să facă fel de fel de lucruri urâte la adresa mea.

Problema este că în anul 2004, când voiam să revin și aici și de asemenea, am și numărul de dosar care a fost înregistrat la Direcția la Parchetul Național Anticorupție, că așa se chema atunci și la Secția Parchetelor Militare, prin care am spus exact modul cum s-a cedat Steaua, ce s-a întâmplat cu marca, ce s-a întâmplat cu închirierea stadionului Steaua. Problema este că nici nu am ieșit bine din sediul Parchetului Național Anticorupție, că generalul Zisu știa că m-am dus la parchet și mă chamse la el și îmi spunea: „Du-te retrage-ți plângerea. Tu ce vrei?”. Adică se făceau niște presiuni. Vă dați seama dacă nu erau interesați de lucrul acesta, nu făceau aceste presiuni asupra mea. Și am multe lucruri prin care efectiv mă sancționa.

Eu nu prea circul cu mașina prin București, numai atunci când mă duc la mine la la Moldova, nu știu, o dată la o lună, o dată, depinde când am timpul necesar și când pot să mă duc câteva zile acolo.

„Într-o seară, roata mașinii mele era prinsă numai într-un prezon”

Problema este că la un moment dat am crezut că mașina este în regulă, m-am urcat în ea la ora 11:00 noaptea și am zis: Hai să mă duc spre Moldova, că am zis că e drumul mai liber și am simțit eu la o roată ceva că se aude ceva, dar problema este că am zis: Mai, hai, poate, nu știu, s-a agățat vreo sârmă, ceva de roată, poate se întâmplă ceva, am zis să nu cobor. Și am ajuns până la ieșirea din București, am coborât jos din mașină, roata mergea, cum să vă spun?

Era prinsă numai într-un prezon. Deci, practic, cineva mi-a ridicat, mi-a scos acele prezoane. Vă dați seama, norocul meu că nu merg cu viteză, dar putea să mi se întâmple. Am făcut plângere la Parchet și la poliție, dar s-au mușamalizat toate aceste lucruri. Dacă o am să găsesc să vedeți ce motivare au dat respectivă, chiar o să încerc lucrul acesta, să văd pe unde s-a pus această ordonanță de clasare, pentru că este în bătaie de joc făcută. Despre ce vorbim? În condițiile în care am avut și martor, a venit martorul, a fost audiat, a spus exact ce s-a întâmplat. Deci, nu știu, sunt niște lucruri foarte urâte.

Eu sunt convins că nu este nicio coincidență, atâta timp cât George Becali în decursul anilor, practic, știți foarte bine: Talpan, dacă pui mintea la un câine, nu știu ce se întâmplă cu câinele. Dacă îl nebunește câinele sau nu știu cum naiba, mai, scuzați-mă, nu știu cum mai era. Talpan, trebuie scos de acolo, îi spunea că așa o replică de a fostului președinte Iohannis. Foarte multe lucruri. Eu în decursul anilor, George Becali, cum își permite George Becali să mă sune pe mine la 11:00 noaptea, la 12:00 noaptea, la 2:00 noaptea să spună sunt articole și înregistrări pe care și el le-a recunoscut, de altfel: „Noapte bună, puricii să te sărute”. Fel de fel de chestii din astea urâte care eu nu mi-am permis niciodată pe nimeni să sun la ore din astea sau să fac miștouri de genul ăsta.

„Mi-am dorit dintotdeauna ca Steaua să fie în prima ligă”

Eu mi-am dorit dintotdeauna (n.r. ca Steaua să fie în prima ligă). Problema este că, cum să vă spun, toate problemele astea pe care vi le am spus mai devreme, ce mi s-a întâmplat cu George Becali și ei știu de fapt lucrurile astea, că sunt înregistrări. Ați văzut dumneavoastră pe cineva din cadrul ministerului să-mi ia vreodată apărarea? Niciodată.

Nu știu, mie nu mi se pare normal ca eu, în urma demersurilor mele, în urma faptului că am câștigat pentru statul român, nu pentru Talpan, marca, numele și palmaresul acest brand atât de valoros, da, să nu fiu apreciat la adevărata valoare. Este un spor pentru lucrări de excepție de 50% pe care eu nu îl primesc din anul 2000, da, pentru că m-am luptat cu Becali. Așa mi s-a spus că am am adus prejudicii de imagine armatei. Ce prejudicii am adus eu de imagine armatei? Faptul că m-am luptat cu acest Becali, faptul că am am readus Steaua, că nu se mai știa.

Deci, dacă eu nu mă luptam pentru lucrul ăsta, practic Steaua în momentul de față nu mai era la armată, era la Becali. Eu atâta am solicitat ministrului apărării Naționale, să mi se dea și să mi se recunoască munca mea. Nu vreau să mi dea altceva. Am solicitat, bineînțeles, îmi doresc și funcția de comandant. De ce să nu merit funcția de comandant acolo? Sunt de 25 de ani. Cred că am cea mai multă experiență în clubul ăsta. Știu ce s-a întâmplat, dar se pare că nu se vrea. Nu știu de ce.

De ce să nu ajung și eu general? Adică, cum? Alții au fost avansați și nu au realizările mele. Sau la cei de la direcția juridică? Întrebați dumneavoastră în calitate de vorba aceea de televiziunea poporului, ce rezultate au avut cei de la direcția juridică? Câte procese au câștigat? Și în încheiere vreau să vă mai spun doar atât. Văd că trec, eu am informat ministrul Apărării Naționale și pe președintele României și am afirmat faptul că o bază a clubului Sportiv al Armatei Steaua, adică nu mai există. Este pe mâna unor mafioți. De ce nu se vrea să afle adevărul ăsta?

„Sunt sancționat că vin la tribunal”

Eu sunt sancționat că vin la tribunal. Eu sunt sancționat că mă duc la tribunal. Mi se spune: Dar de ce te duci la tribunal? Dar cum să vă spun, știți foarte bine, termenul este în data de, la ora de. Dar tu trebuie să te duci să studiezi dosarul, să vezi ce documente s-a depus. Acuma e o mare problemă pentru că în toate, mă refer la Tribunalul București și la alte instanțe, nu mai există xerox-uri din alea.

Nu poți să-ți xeroxezi un document, să îl vezi măcar în format fizic, altfel. Astea online, e ok, faci poză și cu telefonul, dar altfel îl vezi în format fizic, altfel vezi virgule, altfel vezi, așa mi-am dat eu seama de o chestie, cum George Becali a vrut să fure palmaresul clubului Steaua. Și am arătat judecătorilor. Am arătat la foarte multă lume și la nimeni, cum să vă spun, nu a văzut neregula respectivă și mie mi-a apărut în ochi lucrul acesta și așa s-a câștigat acel dosar.

Adică, nu știu. Mie îmi face impresia că și cu digitalizarea aceasta, eu n-am nimic cu ea să se facă, este benefică, dar în instanță, părerea mea, că dosarele trebuie studiate și în format fizic și să terminăm și cu asta. Se trimit documente, de unde știm că au ajuns la instanțe, n-au ajuns, ajung într-un alt format, se descarcă în bătaie de joc. Adică, se pierd informații și probe aiurea. Deci, eu am depus foarte mult suflet pentru statul român ca să câștig pentru statul român, nu pentru mine. Și am făcut-o pentru statul român și eu acum vreau ca și statul român să-mi dea ceea ce merit. Asta e toată dorința mea.”, a declarat Florin Talpan la Realitatea Plus.