Explozie puternică în Portul Constanța. O dronă marină ar fi fost detonată - FOTO/VIDEO
Alertă de dronă în Portul Constanța
O explozie puternică a avut loc în Portul Constanța, în zona Danei 78, unde, în cursul dimineții, s-a găsit o dronă marină care ar fi fost descoperită în apropierea sediului Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Potrivit presei locale, dispozitivul suspect ar fi fost detonat controlat.
UPDATE 10:50 - A fost activat planul roșu de intevenție în Portul Constanța, în urma exploziei dronei marine
Potrivit primelor informații, explozia NU a fost controlată și s-ar fi produs în apropierea portului militar Constanța. Se pare că nu ar exista victime.
Autoritățile au decis evacuarea zonei din Portul Constanța în care a fost găsit dispozitivul suspect, iar la fața locului sunt specialiști din cadrul SRI, jandarmi, polițiști și polițiști de frontieră.
Toți angajații din zona în care a fost găsită drona au fost anunțați să părăsească zona, iar accesul între Poarta 1 până la Dana 0 a portului a fost interzis.
Incidentul vine la doar o săptămână după ce o altă dronă a lovit etajul superior al unui bloc din Galați, provocând panică în rândul locatarilor și declanșând o anchetă amplă a structurilor de securitate.
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