Cristi Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Derby-ul cu AC Milan ar putea genera peste 8,7 milioane de euro
Derby-ul dintre Inter Milano și AC Milan promite nu doar spectacol pe teren, ci și încasări record pentru clubul nerazzurro. Partida este estimată să genereze venituri de peste 8,7 milioane de euro, ceea ce o plasează printre cele mai profitabile meciuri din istoria stadionului.
Meciul este unul special și pentru Cristi Chivu, care își consolidează locul în istoria clubului italian. Sub conducerea sa, Inter traversează o perioadă importantă, iar derby-ul cu rivala din oraș atrage un interes uriaș din partea fanilor.
Cererea pentru bilete a fost extrem de mare, iar stadionul este așteptat să fie plin până la refuz. Pe lângă vânzarea biletelor, veniturile sunt alimentate și de zonele VIP, sponsorizări și servicii premium oferite în ziua meciului.
Derby-ul dintre Inter și AC Milan este considerat unul dintre cele mai spectaculoase dueluri din fotbalul european, iar fiecare ediție atrage atenția fanilor din întreaga lume.
Pentru Inter, partida are o importanță majoră atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar, în condițiile în care clubul continuă să își consolideze poziția printre cele mai puternice echipe din Italia.
