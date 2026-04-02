COD GALBEN de ploi și vânt, până sâmbătă seara

Avertizarea va fi valabilă până sâmbătă seara.

Aproape toată țara este vizată, începând de joi dimineaţa, de o informare de intensificări ale vântului şi ploi moderate cantitativ, în timp ce la munte, la altitudini înalte, vor fi ninsori.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie, până pe 4 aprilie, la ora 18:00, temporar, vor fi intensificări ale vântului, mai ales joi, în sudul şi sud-estul ţării şi izolat în rest, iar vineri în zonele vestice.

De vineri noapte până sâmbătă seara, în regiunile estice, vântul va sufla cu viteze în general de 40 - 50 km/h, iar la munte vor fi rafale de 70 - 80 km/h. Totodată, începând din dimineaţa zilei de joi, vor fi ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a ţării, cu caracter de aversă.

Vineri şi sâmbătă, acestea vor fi însoţite, izolat, de descărcări electrice şi vor fi condiţii de grindină.

Până la sfârşitul intervalului, se vor acumula cantităţi de apă de 20 - 25 l/mp şi, izolat, de 50 - 70 l/mp. De asemenea, în Carpaţii Meridionali, din noaptea de vineri spre sâmbătă, şi în Carpaţii Orientali, la peste 1.800 de metri altitudine, temporar va ninge şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 10 - 20 cm.

De asemenea, în Bucureşti, vremea va fi închisă şi va ploua, pe parcursul următoarelor zile. Astfel, până vineri dimineaţa, ploile vor fi moderate cantitativ (10 - 15 l/mp), iar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, când se vor atinge viteze de 40 - 45 km/h, apoi va sufla slab şi moderat.

Temperatura maximă, în scădere faţă de ziua precedentă, va fi de 11 - 12 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 7 grade.