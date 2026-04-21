Caz șocant la Olimpiada Școlară de Cros din Botoșani: elevă prăbușită în timpul cursei
21 apr. 2026, 07:57
Actualizat: 21 apr. 2026, 07:57
Intervenție SMURD
Articol scris de Scris de Realitatea de Botosani
Sursă: realitatea.net
Caz șocant la Olimpiada Școlară de Cros de la Botoșani! O elevă a leșinat în timpul competiției și a fost transportată de urgență la spital. Potrivit medicilor, tânăra consumase substanțe interzise.
Pentru eleva de 16 ani din Teleorman întrecerea s-a terminat după doar 200 de metri când s-a prăbuşit în faţa colegilor şi a antrenorului.
Adolescenta care acuza dureri abdominale a fost supusă unui set complex de investigații și teste toxicologice. Spre stupoarea medicilor acestea au arătat că tânăra consumase substanţe interzise. Ulterior, aceasta a mărturisit că, în urmă cu câteva zile, participase la o petrecere unde a consumat canabis.
