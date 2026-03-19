Buget uriaș pentru conflict: Trump solicită Congresului 200 de miliarde de dolari pentru a opri războiul cu Iran
Președintele american Donald Trump intenționează să solicite Congresului un buget de aproximativ 200 de miliarde de dolari pentru continuarea operațiunilor militare împotriva Iranului, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
Liderul de la Casa Albă a justificat această cerere prin necesitatea de a intensifica acțiunile militare și de a elimina amenințările pe care le consideră periculoase. „E nevoie să-i ucidem pe indivizii răi”, a declarat Trump, într-un mesaj care subliniază tonul dur al administrației sale.
Solicitarea vine într-un moment în care tensiunile din regiune sunt în creștere, iar implicarea militară a Statelor Unite ridică semne de întrebare atât în rândul aliaților, cât și pe plan intern, unde aprobarea unui astfel de buget ar putea genera dezbateri aprinse în Congres.
Decizia finală privind alocarea fondurilor urmează să fie luată de legislativul american, într-un context geopolitic tot mai complicat.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News