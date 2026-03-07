Bombardamente masive asupra Iranului: zeci de avioane israeliene au atacat capitala și alte zone strategice
Bombardamente masive asupra Iranului: zeci de avioane israeliene au atacat capitala și alte zone strategice
Armata israeliană a anunțat că peste 80 de avioane de vânătoare au participat la o serie de lovituri aeriene asupra mai multor obiective din Teheran și din centrul Iran.
Potrivit unui comunicat al Forțele de Apărare ale Israelului, operațiunea a vizat infrastructuri militare și instalații considerate esențiale pentru capacitățile de apărare și pentru programul de rachete al Iranului.
Oficialii israelieni susțin că atacurile au fost executate pe baza unor informații de intelligence și au avut ca scop reducerea amenințărilor la adresa securității Israelului.
Bombardamentele fac parte dintr-o campanie militară mai amplă desfășurată în ultimele zile, pe fondul escaladării conflictului dintre Israel, susținut de Statele Unite ale Americii, și Iran.
Autoritățile iraniene nu au oferit imediat detalii complete despre pagube sau eventuale victime, însă au promis că vor răspunde atacurilor. Escaladarea loviturilor aeriene ridică temeri la nivel internațional privind extinderea conflictului în întregul Orient Mijlociu.
Citește și:
- 15:38 - Nicușor Dan a programat ședința CSAT miercuri dimineață, pe tema avioanelor F-16 pe care vor să le trimită SUA
- 15:33 - Germania trimite Ucrainei un nou pachet de rachete Patriot. O singură rachetă costă peste 3 milioane de euro
- 15:03 - Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan
- 14:47 - Mesaje diferite de la Washington și Tel Aviv: Trump vorbește despre negocieri, Netanyahu spune că ofensiva continuă
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News