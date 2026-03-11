Atac rusesc cu drone în Harkov: 13 răniți, inclusiv doi copii, după un atac devastator asupra zonelor rezidențiale

Sursă: realitatea.net

13 persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în ultimele 24 de ore în urma atacurilor rusești asupra regiunii Harkov, din estul Ucrainei. Informația a fost anunțată de Oleg Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkov, într-o postare pe Facebook. Conform acestuia, orașul Harkov și alte 22 de localități din regiune au fost lovite în timpul bombardamentelor.

Atac major în Rusia: Ucraina a lovit o uzina cu rachete Storm Shadow. Șase morți și zeci de răniți

Armata ucraineană a anunțat marți că a „lovit cu succes”, pe teritoriul Rusiei, o uzină cunoscută pentru producerea unor componente electronice vitale pentru multe sisteme de armament rusești, inclusiv pentru rachetele balistice Iskander. Loviturile au fost efectuate cu mai multe rachete de croazieră Storm Shadow. Autoritățile ruse au confirmat pierderi semnificative. Guvernatorul regiunii Briansk a declarat că atacul s-a soldat cu șase morți și 37 de răniți, calificând operațiunea drept „un act terorist”.

Lovitura asupra uzinei Kremniy El reprezintă una dintre cele mai importante operațiuni ucrainene pe teritoriul Rusiei, vizând direct capacitatea militară a Moscovei, potrivit Kyiv Independent. UPDATE - Administrația Trump propune o nouă rundă de negocieri Rusia–Ucraina, mediată de SUA. Zelenski: „Să fiu sincer, trebuie să vedem ce se va mai întâmpla în Orientul Mijlociu până atunci”

Administrația președintelui american Donald Trump a propus organizarea, săptămâna viitoare, a unei noi runde de negocieri între Rusia și Ucraina, sub medierea Statelor Unite, a anunțat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Avem în vedere ca reuniunea să se desfășoare săptămâna viitoare. Este o propunere americană, dar, ca să fiu sincer, trebuie să vedem ce se va mai întâmpla în Orientul Mijlociu până atunci. Reuniunea ar putea avea loc în Elveția sau în Turcia”, a declarat Zelenski la o conferință de presă online, citat de Agerpres.

UPDATE - Arabia Saudită pregătește un „mega‑contract” pentru arme ucrainene, pe fondul atacurilor cu drone iraniene

Arabia Saudită negociază un acord militar de amploare cu Ucraina, în contextul intensificării atacurilor cu drone iraniene în regiunea Golfului. Potrivit unor surse din industria de apărare ucraineană, citate de Kyiv Independent, Riadul ar putea finaliza chiar în această săptămână un „mega‑contract” pentru achiziția de armament.