Atac rusesc asupra unui sediu de poliție din regiunea Sumî: peste 40 de polițiști răniți
Atac rusesc asupra unui sediu de poliție din regiunea Sumî: peste 40 de polițiști răniți
Peste 40 de ofițeri au fost răniți după ce o dronă rusească a lovit sediul poliției districtuale din orașul Șostka, regiunea Sumî. Între timp, războiul din Ucraina a ajuns în ziua cu numărul 1.481.
Potrivit agenției de presă ucrainene Interfax-Ucraina, care îl citează pe ministrul de Interne al Ucrainei, Ihor Klymenko, atacul a avut loc în cursul dimineții de miercuri, iar impactul dronei a distrus clădirea în care funcționa sediul poliției.
Ministrul a declarat, în cadrul unei conferințe de presă organizate miercuri, că lovitura a provocat numeroase victime în rândul forțelor de ordine aflate în clădire în momentul atacului.
La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Mariana Reva, a precizat pentru Ukrainska Pravda că, până la ora 21:20, numărul răniților a depășit 40 de persoane.
Autoritățile de la Kiev spun că toate victimele sunt ofițeri de poliție, iar echipele de intervenție și salvatorii au fost mobilizați imediat la fața locului pentru a acorda primul ajutor și pentru a evalua pagubele provocate de atacul rusesc.
Citește și:
- 09:55 - A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
- 08:33 - George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
- 08:31 - Călin Georgescu, apel la unitate națională: „Sâmbătă, România plantează! Ziua Sădirii Arborelui, pentru binele țării și spre slava lui Dumnezeu”
- 08:15 - Atenționare de călătorie de la MAE. Transportul public dintr-o țară europeană, paralizat de o grevă națională
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News