Asigurări de la autorități: stocurile de combustibil depășesc 2 milioane de tone, piața rămâne stabilă

Piața carburanților din România rămâne stabilă și bine aprovizionată, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu, potrivit unui anunț al Ministerului Energiei.

Instituția precizează că România dispune de stocuri de urgență care depășesc 2 milioane de tone echivalent petrol, în cadrul obligațiilor privind rezervele minime de țiței și produse petroliere. Gradul de realizare al acestor stocuri este, în prezent, de peste 102%.

Reprezentanții ministerului subliniază că aceste rezerve sunt destinate utilizării doar în situații de criză majoră sau în cazul unor perturbări serioase ale pieței petroliere, conform legislației în vigoare.

În total, cantitățile disponibile pot acoperi consumul intern pentru aproximativ 90 de zile. Aproximativ jumătate din aceste stocuri sunt păstrate pe teritoriul României, iar restul în alte state, prin mecanisme europene de delegare.

Autoritățile mai arată că operatorii economici au obligația de a menține permanent aceste rezerve disponibile, pe toată durata perioadei de stocare impuse prin lege.