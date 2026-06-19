Armata SUA a ucis trei persoane într-un atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacificul de Est - VIDEO

Armata Statelor Unite a anunțat că a lovit o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. În urma atacului, trei persoane au fost ucise, potrivit Comandamentului de Sud al SUA.
Operațiunea face parte din campania lansată de președintele Donald Trump împotriva traficului de droguri.
Autoritățile americane susțin că nava se afla pe una dintre rutele cunoscute de transport al drogurilor, însă nu au prezentat dovezi publice care să confirme că ambarcațiunea transporta substanțe ilegale.
Armata SUA a lovit o ambarcațiune în estul Oceanului Pacific
Comandamentul de Sud susține că nava era operată de organizații desemnate drept teroriste
Comandamentul de Sud al SUA a transmis că atacul a avut loc pe 18 iunie și a vizat o ambarcațiune aflată în estul Oceanului Pacific. Potrivit mesajului publicat pe X, operațiunea a fost efectuată de Forța Operativă Comună Southern Spear, la ordinul comandantului SouthCom, generalul Francis L. Donovan.
„Pe 18 iunie, la ordinul comandantului SouthCom, generalul Francis L. Donovan, Forța Operativă Comună Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de organizații teroriste desemnate”, se arată în mesajul publicat pe X de Comandamentul de Sud.
În urma atacului, trei persoane aflate pe ambarcațiune au murit. Oficialii americani au precizat că nu au existat victime în rândul personalului Statelor Unite.
Oficialii nu au prezentat dovezi privind încărcătura navei
Autoritățile americane au afirmat că ambarcațiunea se afla pe o rută folosită pentru traficul de droguri, însă nu au prezentat public dovezi care să arate că nava transporta substanțe ilegale. Lipsa acestor dovezi a alimentat criticile legate de modul în care sunt justificate astfel de lovituri.
Președintele Donald Trump susține că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile din America Latină. El a afirmat că aceste operațiuni sunt necesare pentru a reduce fluxul de droguri care ajunge pe teritoriul american. Legalitatea acestor operațiuni a fost pusă sub semnul întrebării de mai mulți specialiști. Aceștia susțin că fentanilul, drogul responsabil pentru multe decese prin supradoză în Statele Unite, este transportat în principal pe cale terestră din Mexic.
Potrivit criticilor, fentanilul este produs în Mexic cu substanțe chimice importate din China și India, ceea ce ridică întrebări despre eficiența atacurilor asupra unor ambarcațiuni din Pacific. În acest context, mai mulți parlamentari au cerut Departamentului Apărării să ofere acces la materialele video needitate ale unor operațiuni anterioare.
Parlamentarii cer explicații după o înregistrare controversată
Un clip apărut la începutul lunii septembrie a atras atenția mai multor parlamentari americani. În acea înregistrare, două persoane ar fi supraviețuit inițial unei lovituri care a ucis nouă oameni, însă au murit după ce ambarcațiunea a fost lovită din nou.
După acel episod, au crescut presiunile asupra Departamentului Apărării pentru explicații suplimentare. Parlamentarii vor să vadă materialele video complete, pentru a înțelege cum au fost luate deciziile în timpul acestor operațiuni.
Cel puțin 211 persoane au fost ucise de la începutul campaniei
Ultimul atac a ridicat din nou întrebări despre operațiunile americane
În urma ultimei lovituri, bilanțul victimelor din această campanie a ajuns la cel puțin 211 persoane, de la începutul lunii septembrie 2025. Operațiunile continuă să fie prezentate de administrația Trump drept o măsură împotriva traficului de droguri. În același timp, criticii cer mai multă transparență și susțin că autoritățile trebuie să explice mai clar baza legală a acestor atacuri. Discuțiile vizează atât eficiența operațiunilor, cât și modul în care sunt identificate ambarcațiunile considerate suspecte.