Anca Alexandrescu: ”Este jihad împotriva lui Nicușor Dan și mă bucur foarte tare. Are exact ce a meritat”

Nu mai pot cu ăștia care mai un pic și îi ridică statuie lui Bolojan. Ceaușescu a fost mic copil. Deci Ceaușescu, pe lângă Boloșan, a fost mic copil. Știu că o să-mi iau foarte mult hate, dar sunt obișnuită cu asta.

Nu mai pot cu ăștia care îmi spun mie„Băi, du-te la Oradea”. Am văzut ce-a făcut la Oradea. Și foarte bine, mă bucur că a făcut la Oradea. Credeți-mă, sunt nenumărate orașe în România unde primarii au făcut același lucru. Faptul că a fost un bun primar și că a făcut niște lucruri la Oradea, nu-l califică să fie un bun prim-ministru. Asta nu înseamnă că poate să administreze o țară și chiar a demonstrat în aceste 10 luni că nu poate. Are o gândire limitată.

Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar e foarte bun acolo la Oradea. Țineți-l acolo. Nu avem nevoie de el. Uite, ca să înțelegeți mai bine, hai să vă dau un exemplu invers. Domnul Boc a fost un prim-ministru execrabil. Sluga lui Băsescu, a executat tot ceea ce a vrut Băsescu, sluga partidului. A plecat la Cluj. Bă, a fost, este un primar foarte bun. A făcut treabă la Cluj.

Deci, nu poți să fii bun și acolo. Cum de altfel, uite, sunt o grămadă de jucători de fotbal care nu sunt buni antrenori. Ce-i atât de greu să acceptați lucrul acesta? De ce trebuie să înghițim toți propaganda pe care o livrează gașca asta a lui Bolojan, care s-a mutat din spatele lui Băsescu, Iohannis, Nicușor, Dan, acum la Bolojan? De ce trebuie să înghițim noi această propagandă pe bani mulți, foarte mulți?

O să vă vedeți, în seara asta o analiză făcută de un specialist în psihologie comportamentală. E un domn pe care-l cunosc de foarte multă vreme. O să vă și spun cine este. I-a făcut o analiză cum a fost construită imaginea asta a lui Bolojan. În ultima săptămână, zic unii, „ești invidioasă pe succesul lui Bolojan, ești frustrată, ești nu știu cum, ești aia și pe dincolo”. Eu sunt jurnalist. Este treaba mea ca jurnalist să spun public totul, adevărul, să arăt despre toți. Și asta fac de șapte ani de zile.

Vă deranjează că am arătat pe pagina de socializare fotografiile cu Ilie Bolojan de la USL? Da, era în spatele lui Dragnea. Nu, nu este o fotografie făcută cu AI. Este o fotografie reală, 100%. Am pus pe pagina mea nenumărate fotografii din aceași perioadă, când domnul Bolojan era cu USL-ul în spate. El a fost candidat din partea USL-ului. Cum poate să fie atât de ipocrit? Eu înțeleg că PSD-ul era cel mai nașpa în perioada aia cu Dragnea. Spun acum USR-iștii ăștia de o înjurau pe doamna Dăncilă, aseară. Cum îți permiți să jignești, în primul rând, o femeie, mai ales o doamnă, un prim-ministru, care i-a primit în biroul ei pe cele de la USR? Eu eram acolo. Și ei se înghesuiau să-și facă poză cu doamna Dăncilă și când a fost moțiunea de cenzură, erau disperați că au apărut fotografiile.

Deci care este disperarea voastră? De ce sunteți atât de disperați? Nu putem să arătăm adevărul despre Ilie Bolojan, despre trecutul lui, despre cine este el? Nu putem să arătăm adevărul despre ceea ce face acum la guvern, când este doar un prim-ministru interimar? I-a deranjat pe foarte mulți, inclusiv pe doamna Dogoiu, că am fost prima care a vorbit despre acea ordonanță, zic ei, aprobată în 4 mai și repusă pe ordinea de zi pe 7 mai, doar pentru a lua act de un aviz al Consiliului Legislativ. Păi nu avea cum să fie aprobată pe data de 4 mai, pentru că ați adăugat 12 articole noi în data de 4 mai și ați cerut reavizarea la Consiliul Legislativ.

Avizul de la Consiliul Legislativ, pentru că eu am lucrat la guvern și cunosc foarte bine procedura, avizul nu este obligatoriu, în sensul că dacă nu este pozitiv sau negativ, se ia în calcul, dar el trebuie să fie la dosarul ordonanței. Chiar dacă a fost negativ avizul, trebuia să existe acolo. Nu a existat, pentru că avizul a venit a doua zi, pe 5 mai, și în aviz scria cu negru pe alb faptul că nu mai avea puterea acest guvern interimar să dea o asemenea ordonanță de urgență. Au încălcat orice lege și este abuz în serviciu pentru că este o încălcare de lege. Au publicat-o și în Monitorul Oficial, pentru că acolo, la Senat, este domnul Abrudean. Lucrurile probabil vor intra într-o normalitate, sper că Avocatul Poporului să o atace. E doar un exemplu de ceea ce fac.

L-a apucat acum pe Ilie Bolojansă se plimbe prin țară. A fost la Suceava, ați văzut acum o săptămână, două, în perioada aceea a fost la Suceava. Acolo ce credeți? Oamenii s-au dus și i-au pus în față realizările lui Sorin Grindeanu, ca ministru al Transporturilor. El s-a dus să inspecteze niște lucrări. A venit o doamnă și o să vedeți imagini în seara asta și a spus „domnul Bolojan, nu veniți și acolo, la podul ăla, care a fost luat de ape și este un pod de lemn acolo. Oamenii merg ca în secolul trecut”. Și Bolojan a întrebat, „doamnă, de la ce partid este primarul ăsta?” Și femeia a spus ”dar nu vă interesează decât politica? Este de la PNL primarul”. Și a amuțit. Eu îi văd pe toți care spun, „domnule, reformator, voi sunteți disperați toți”, aud că asta-i placa. „Sunteți disperați că vă taie beneficiile”. Eu n-am niciun beneficiu de la guvern.

Au fost alții moderatori la Realitatea aia care a făcut datorii, care aveau contracte cu Transgaz-ul, mii de euro pe lună. Nu, eu n-am cu nicio companie de stat. Nu am avut contract cu nimeni niciodată, nici cu vreun partid nu am contract. Ca să fie foarte clar. Nu pierd absolut nimic, de asta îmi și permit să spun adevărul despre toți. L-a apucat plimbarea acum și toți spun, „domnule, marele reformator Bolojan”. Păi mai, domnule Bolojan, ca să nu spun altfel, vrei să te lupți cu corupția? Păi începe, măi, frate, cu oameni din partidul tău. Uite, începe, de exemplu, cu primarul de la Tulcea, domnul Ilie Ștefan. Este deja condamnat în prima instanță și a făcut acord de recunoaștere la DNA. Și este primar al tău, de la PNL. Pot să continui cu Mangalia, cu Sinaia. Hai, dă niște exemple concrete. Am înțeles, eu sunt de acord de afară pe toți cei care au dosare penale, de acord. Dar ai tăi?

O să arăt în seara asta cine sunt cei cu care apare Bolojan la declarațiile de presă. Aceleași personaje toxice de 36 de ani, care s-au plimbat de la un partid la altul. Unii au fost de la PSD au trecut la PNL, alții de la PDL, au fuzionat și acum sunt la PNL, care au fost în diverse sinecuri politice. Ei n-au făcut nimic altceva toată viața, s-au plimbat dintr-o funcție în alta. Mii de mandate de parlamentari. Și ăștia vin să ne spună nouă că vor face reformă împreună cu Bolojan. Nu vă supărați, dar eu nu am cum să-l cred. Mai ales după ce am văzut pe cine a adus la guvern. Pe cine l-a adus, pe domnul Anastasiu, care ne spunea că e ok să dai șpagă de supraviețuire, pe doamna Gheorghiu, care a considerat că e ok să-și ia mii de euro pe lună din donațiile pe care noi le dădeam pentru construcția unui spital. Da, pentru că și eu donez de foarte mulți ani de zile acolo. Ăștia sunt oamenii.

Credeți că ieșirea Laurei Codruța Koveși a fost întâmplătoare? Nu! Dacă vă aduceți aminte, doamna Koveși a creat niște unități de elită. Una a fost la Prahova, unde era prietenul ei, Sebastian Ghiță, cu care stătea în vie și care-i făcea cadou gentuțe, asta a povestit Ghiță, cucuvele, bufnițe, știți, da? Colecția de bufnițe. Am văzut că acum are o colecție de alte animale în biroul de la Parchetul European. A doua unitate de elită, doamna Koveși a făcut-o, ce să credeți, când domnul Bolojan era chiar primar la Oradea. Și ce să credeți că toate dosarele carei s-au făcut lui Bolojan au fost închise de băieții ăștia. Sigur, sunt niște coincidențe. Mulți au spus, „da, dom'le, sigur, nu, omul nu are nicio treabă, e curat el”. L-a deranjat cineva cu achiziția de microbuze de 200.000 de euro bucata? S-a pornit un dosar și? Nu interesează pe nimeni de ce la Bihor s-au luat microbuze cu 200.000 de euro bucata. Același model. Unde, în altă parte, s-au luat cu prețuri mult mai mici. Dar el e reformatorul, corectul, extraordinar.

Nu înghite multă lume povestea asta. Se va întâmpla, să știți, și cu Bolojan, după o anumită perioadă, cum s-a întâmplat cu toți ceilalți. Sunt niște personaje create. Ilie Bolojan a fost secretar general al Guvernului în timpul guvernului Tăricianu, a fost emis la Oradea să candideze, a făcut parte din toate puterile politice din care a făcut parte PNL. Nu l-am văzut odată să iasă să spună ”Sunt nemulțumit de ce face Ludovic Orban de achizițiile de miliarde de euro pe care le-a făcut în pandemie”. Nu l-am auzit niciodată. Nu l-am auzit să zică nimic de Florin Câțu, care a luat vaccinuri de un miliard de euro. Nu l-am auzit să zică nimic despre Ciucă, ba dimpotrivă, ne-a spus să-l votăm că-l votează și el. Deci unde era onestul Bolojan când s-au întâmplat toate aceste lucruri?

Nu pot să tac. Eu sunt obligată să vă arăt lucrurile astea. Da, le caut, cercetez. Foarte bine că ăla a aplaudat oamenii de la Oradea. Oamenii îl apreciază pentru ce a făcut acolo, l-au aplaudat. Să-l țină la Oradea. Dar nici nu poți să nu văd că presa îmbuibată cu mulți bani de la centrul ăla de turism Oradea, sau cum se numește, Visit Oradea, de unde-i aia și domnul Morar, Mihai Morar, care și-a făcut și cafenea acolo. El prezintă spectacolele acolo.

Au preluat de pe pagina unui cetățean. Am intrat și o să văd cine este cetățeanul. I-am și scris cetățeanului respectiv. Și am căutat și o să văd cine-i domnul. Pe pagina lui domnul spune că este șomer de lux. Și am căutat să văd dacă are vreo firmă. Are. Și am căutat să văd dacă are vreun contract cu primăria Oradea. Are. Și prin încredințare directă. Zic bă, chiar ne credeți proști pe toți? Spală pasaje, spală nu știu ce, dar n-are angajați. Și fix domunl acesta a publicat imaginile cu domnul Bolojan la aplaudat la Oradea.

N-am nicio problemă, nu sunt invidioasă, dar aș vrea să se ducă domnul Bolojan în mijlocul oamenilor cărora le-a tăiat veniturile, în mijlocul persoanelor cu dizabilități cărora le-a pus impozite, deși erau scutiți, care nu se pot angaja nicăieri, să se ducă în mijlocul mămicilor care nu mai beneficiază de asigurare medicală după ce nasc, să se ducă în mijlocul neasiguraților care nu mai beneficiază de asigurare medicală, să se ducă în mijlocul pensionarilor cu cei peste 3000 de lei pensie, care sunt obligați să plătească de două ori impozit. Sper ca cei de la Curtea Constituțională să ia decizia corectă. Acolo vreau să-l văd pe domnul Bolojan, în mijlocul oamenilor. Aveți curaj, domnule Bolojan, să vă duceți? Aveți curaj să veniți în platoul la Realitatea Plus să faceți o emisiune cu mine? N-aveți curaj. Păi dacă sunteți bărbat, asumat, cu sânge în instalație, veniți la Alexandreasca în emisiune. Haideți să vă vedem. Aveți curaj? Și nu doar cu mine, uite și cu Diana Popescu.

Am văzut că mai nou sunteți specialist în energie. Ați înțeles că apa curge doar într-un singur sens? V-a dus Burduja de nas? Acum faceți în ambiție, le măriți salariile la Romgaz, salariile după ce ați pus aici Dian, că ăia trebuie dați afară? V-ați dus la Iernuț să vă lăudați unde? La un proiect care este întârziat de opt ani de zile? Păi dar cine vă mai crede? Cine vă mai crede? Cât credeți că o să mai țină propaganda asta.

Eu am spus că eu cred că Ilie Bolojean este în campanie pentru alegerile prezidențiale. Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan își merită soarta și cu ce-i fac aia care l-au susținut pe rețele de socializare. Este jihad împotriva lui Nicușor Dan și mă bucur foarte tare. Are exact ce a meritat. Sper să-i cenzureze și pe ei, exact cum au încercat să ne cenzureze și pe noi. Acum, deranjează Cotroceni, nu? Și am spus că eu cred că este în campanie pentru prezidențiale Ilie Bolojan.

E aceași rețetă pe care o vedem de ani de zile. Personaje care sunt umflate cu pompa. Eu am spus Ilie Bolojan este un fel de Geoană. Nu se compară din punct de vedere al educației și al calității. Geoană totuși avea o aliură, avea cunoștințe de politică externă, avea conexiuni. Din multe puncte de vedere îl jignesc pe Geoană dacă îl compar cu Ilie Bolojean. Dar e același tip de personaj. Așa învelit în poleială și gol pe dinăuntru. Ăsta este domnul Bolojan, care le spune jurnaliștilor, „vă rog frumos să fiți civilizați”. Păi dumneavoastră nu sunteți civilizat cu presa. Dacă îndrăznește cineva să vă pună o întrebare care nu vă convine, imediat tunați și fulgerați, ca și domnul Ciucu.

Domnul Ciucu, ce ați făcut, domnule, cu proiectul de la Ion Mihalache? Am văzut că desființat, rămâne o singură bandă, desființați parcări. Vai și amar, vai și amar de Bucureștiul ăsta și de țara asta! Mă bucur că sunteți într-un blocaj politic. Meritați toți pentru ceea ce ați făcut în decembrie 2024, când ați dat lovitura de stat și mențin această opinie, susținută și de declarațiile doamnei Elena Lasconi și către Ludovic Orban.

Meritați din plin, ați anulat alegerile ați luat dreptul unor oameni care au votat milioane de oameni să-și aleagă pe cine vor ei și v-ați pus voi. Meritați și mai rău de atât. Ați merita voi, partidele care ați făcut asta, să dispăreți de pe scena politică. Din păcate, încă nu a venit momentul să dispăreți. Încă mai aveți adepți, dar asta ar trebui să vi se întâmple. Și să plătiți pentru tot ceea ce ați făcut. Unde sunt documentele de la CSAT? De ce nu desecretizați documentele? Le țineți în continuare? Păi dacă este Onest Bolojan, de ce cât a fost el la Cotroceni n-a desecretizat documentele de la CSAT? Când timpul în care el era președinte interimar, a fost interzis Călin Georgescu. Unde e Onestul Bolojan? Hai mai lăsați-mă cu poveștile astea!