Alertă în Marea Neagră: ARSVOM intervine la o navă aflată la 14 mile de Sulina

ARSVOM a trimis nava SAR APOLLO către WINE TRADER, aflată la 14 mile marine de Sulina. Intervenția are loc după o nouă alertă pe Marea Neagră.
O nouă misiune de salvare a fost declanșată joi dimineață, 15 octombrie 2026, în Marea Neagră, după ce autoritățile maritime au solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Nava de salvare SAR APOLLO a fost trimisă către vasul WINE TRADER, aflat la aproximativ 14 mile marine de Sulina, în apropierea litoralului românesc.
Potrivit informațiilor transmise de ARSVOM, solicitarea a fost primită la ora 06:58, din partea Centrului Maritim de Coordonare (MRCC). La ora 07:10, echipajul navei SAR APOLLO a plecat spre zona indicată pentru a interveni.
Incendiu la bordul navei WINE TRADER, în apropiere de Sulina
Potrivit informațiilor prezentate de TVR, la bordul navei WINE TRADER ar fi izbucnit un incendiu în zona suprastructurii. Până la momentul publicării informațiilor inițiale, autoritățile nu comunicaseră detalii complete despre împrejurările în care s-a produs incidentul.
Nava navighează sub pavilion San Marino și se afla la aproximativ 14 mile marine de Sulina atunci când a fost solicitat ajutorul echipelor române de salvare.
Deocamdată, nu au fost comunicate oficial toate detaliile privind starea echipajului sau eventualele pagube produse navei. Misiunea a fost declanșată pentru acordarea asistenței necesare în zona indicată de autoritățile maritime.
SAR APOLLO, trimisă într-o nouă misiune de salvare pe Marea Neagră
Intervenția este coordonată prin Centrul Maritim de Coordonare, care a solicitat sprijinul ARSVOM. Nava SAR APOLLO a fost mobilizată la scurt timp după primirea alertei.
Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare are atribuții în operațiunile de căutare și salvare pe mare, intervenind pentru acordarea asistenței navelor și persoanelor aflate în dificultate.
Autoritățile urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce operațiunea avansează și sunt clarificate circumstanțele incidentului.
A doua intervenție în apropiere de Sulina în mai puțin de 24 de ore
Noua alertă vine după o altă intervenție desfășurată miercuri seară, 14 octombrie, când aceeași navă de salvare, SAR APOLLO, a fost mobilizată pentru a acorda asistență navei comerciale YARA J, aflată în apropierea Sulinei.
Vasul YARA J, sub pavilionul Insulelor Comore, a raportat un incident la bord, urmat de un incendiu. Potrivit relatărilor publice, echipajul ar fi semnalat că nava a fost lovită de o dronă, însă împrejurările incidentului trebuie stabilite de autorități.
Succesiunea celor două intervenții readuce în atenție situația de securitate din Marea Neagră și riscurile cu care se confruntă navele comerciale care navighează în apropierea coastelor României.
Operațiunea de salvare de la WINE TRADER este distinctă de intervenția de miercuri seară, iar cauza exactă a noii alerte nu a fost clarificată în informațiile oficiale inițiale.