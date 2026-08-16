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NATO, despre drona prăbușită în România: Indiciile duc către Rusia

foto arhivă

foto arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat16 aug. 2026, 12:31
Actualizat16 aug. 2026, 12:33
SursăRealitatea.Net

NATO reacționează oficial după incidentul aerian recent din România: aparatul de zbor doborât de forțele de apărare în spațiul aerian național este, cel mai probabil, o dronă rusească. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Comandamentului Aliat pentru Operații, colonelul american Martin O'Donnell.

Dronă rusească doborâtă în județul Galați de avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole

Un nou incident aerian grav a avut loc în spațiul aerian al României, unde o dronă suspectată a fi de origine rusească a fost interceptată și distrusă de avioane de vânătoare din cadrul unei misiuni NATO. Este al patrulea aparat fără pilot doborât deasupra teritoriului național de la începutul acestui an.

Anunțul oficial privind detaliile operațiunii a fost făcut de ministrul Apărării Naționale, Radu Miruţă, pe pagina sa de Facebook. La ora 04:44 (Detectarea): Radarul militar a identificat ținta care pătrundea ilegal în spațiul aerian românesc, la 24 de kilometri nord de municipiul Galați.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate deja în patrulare preventivă în cadrul Serviciului de Poliție Aeriană NATO, au primit aprobarea de angajare. La ora 05:01 drona a fost interceptată și neutralizată între localitățile Băleni și Cudalbi (județul Galați), prăbușindu-se într-o zonă nepopulată, fără a provoca pagube sau victime.

NATO reconfirmă starea de alertă pe flancul estic

Primele cercetări ale Alianței Nord-Atlantice indică faptul că aparatul doborât provine din Rusia. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Aliat pentru Operații al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, a precizat pentru Reuters și Agerpres că ancheta rămâne deschisă pentru stabilirea tuturor detaliilor tehnice.

Oficialul militar a subliniat că NATO își menține un nivel ridicat de vigilență pe flancul estic și este pe deplin pregătită să răspundă ferm oricărei amenințări la adresa securității statelor membre.

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