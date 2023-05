Potrivit Hotnews, povestea a început în septembrie 2021, atunci când familia a primit o factură mai mare față de lunile precedente. Oamenii s-au văzut astfel nevoiți să își producă singuri energia și au devenit prosumatori. Anul acesta au consumat 1,91 MW și au produs 3,43 MW. Partea mai puțin bună este că trebuie să achite lunar facturile. Dar compania îi va restitui familiei banii abia în 2025 banii. Astfel că oamenii au instalat acasă un sistem trifazic de 7,2 kw, 20 de panouri, montate pe casă, orientate către sud-vest.

Recent, însă, au primit 6 facturi una după alta. Unele cu consumul de la rețea care au scadența acum, la finalul lunii mai 2023, iar celelalte cu minus, scadente în mai 2025.

Practic familia are de plătit către furnizor, în aceste zile, 650 de lei, dar are de încasat 3.400 de lei, bani pe care îi va primi în 2025.

Ce spun reprezentanții companiei despre toate acestea?

„Cei de la call center mi-au spus că nu am de plătit de fapt. A doua oară mi s-a spus că trebuie să plătesc, variantă care a fost confirmată și de un reprezentant al companiei de la departamentul de Customer Care. Am întrebat care e poziția mea față de companie și mi s-a spus ”creditor”. Ca să înțelegeți mai bine, eu creditez timp de doi ani business-ul lor la o inflație de peste 10%?!?” (…) Apoi i-am întrebat: Ok, ne reglementăm în 24 de luni, când o să se adune probabil o sumă mult mai mare. Dar ce se întâmplă în luna a 25-a, o luăm iar de la capăt? Iar voi credita 2 ani compania? De asemenea, am întrebat cum procedam la ”regularizare”. Mi s-a spus că trebuie să depun o cerere de rambursare în acest sens.”

Într-un răspuns, compania a transmis că omul figura, într-adevăr, cu un sold debitor în valoare de 672 lei si un sold creditor in valoare de 3.452 lei.