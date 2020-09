Vremea se schimbă radical, iar meteorologii au emis mai multe avertizări de ploi și grindină valabile pentru cea mai mare parte a țării.

Alertă de vreme severă în toată țara. În următoarele ore, temperaturile vor scădea drastic, vor cădea precipitații abundente și grindină, iar vântul va sufla cu putere. Codurile galben și portocaliu emise de meteorologi sunt valabile în aproape toate zonele țării. În plus, există o avertizare de inundații pe râuri din 25 de județe.

„Alerta este pentru toata tara, chiar daca vor fi intervale in care ploile vor mai face pauza. Asteptam rafale de 40-50 km/h, la munte peste 100 km/h, instabilitate atmosferica si vant cu aspect de vijelie. Cantitatile care se vor acumula vor fi peste 50 l/mp indeosebi in zonele sub cod portacaliu si foarte multe zone vor fi sub cod portocaliu: Maramures, Transilvania, partea de nord a Olteniei si Munteniei, partea de vest a Moldovei, tot ce inseamna zone de deal si de munte. Duminica nu putem garanta o vreme buna, va fi o zi racoroasa”, a spus, la Realitatea PLUS, Florinela Georgescu, directorul executiv ANM.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 23:00 – 27 septembrie, ora 06:00

Fenomene vizate: cantități de apă însemnate, instabilitate atmosferică temporar accentuată, intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului și hărții

În intervalul menționat va ploua în toate regiunile, iar cantitățile de apă vor depăși 25…35 l/mp.

Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă în regiunile vestice, sâmbătă în nord-vest, centru, sud și la munte, iar seara și în prima parte a nopții de sâmbătă spre duminică, în jumătatea de est a țării.

Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

Vântul se va intensifica treptat în toată țara, cu viteze la rafală în general de 45…60 km/h, iar în zona montană înaltă de peste 100…110 km/h. În Moldova, Muntenia și Dobrogea, începând din după-amiaza zilei de sâmbătă, vor fi rafale de 60…80 km/h.

Vremea se va răci, sâmbătă mai ales în jumătatea de vest a țării, iar duminică și în rest.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 26 septembrie, ora 09:00 – 27 septembrie, ora 03:00

Fenomene vizate: ploi abundente, instabilitate atmosferică accentuată

Zone afectate: conform textului și hărții

În zona de munte, precum și în Maramureș, Transilvania și local în Oltenia, Muntenia și Moldova, va ploua abundent și vor fi intervale în care se vor semnala manifestări de instabilitate atmosferică accentuată (vijelii puternice, grindină și frecvente descărcări electrice). Cantitățile de apă vor depăși 50…60 l/mp și izolat 70…90 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj prin avertizări de vreme severă imediată.