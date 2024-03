Şedinţe cruciale la filialele din Capitală ale PNL şi PSD pentru validarea propunerilor de candidaţi comuni pe Bucureşti

Se fac mutări decisive pe scena politică. Marți au loc două ședinţe cruciale la filialele din Capitală ale PNL şi PSD pentru validarea propunerilor de candidaţi comuni pe Bucureşti. Este de așteptat ca discuțiile să fie cu scâtei, având în vedere evoluțiile din ultimele zile. Totul vine după ce Gabriela Firea a primit sprijinul femeilor din organizația PSD de București pentru candidatura la Primăria Capitalei, dar și pe cel al Blocului Suvernanist Român. În plus de asta, senatoarea pare să fie hotărâtă să candideze pentru fotoliul de primar general ca independent, susțin surse citate de Realitatea PLUS. De partea cealaltă, Sebastian Burduja a explicat la Realitatea PLUS că este pregătit să administreze Bucureștiul. „Eu pentru asta m-am pregătit, cu tot respectul și fără falsă modestie”, a spus Burduja.

Marţi au loc şedinţe la organizaţiile PNL şi PSD din Capitală, pentru validarea propunerilor de candidaţi comuni pe Bucureşti.

Gabriela Firea, în schimb, este aşteptată la Palatul Victoria, pentru o discuţie cu liderul PSD Marcel Ciolacu, după ce în coaliţie s-a ajuns la un acord pentru un candidat independent la Primăria generală, în persoana medicului Cătălin Cârstoiu, potrivit unor surse politice.

Coaliţia de guvernare a decis luni seară candidaturi comune PSD-PNL la Primăria Generală, primăriile de sectoare dar şi CGMB şi consiliile locale de sectoare. Pentru validarea candidaturilor, este nevoie ca aceste propuneri să primească votul organizaţiilor PSD şi PNL din Capitală şi a forurilor de conducere PSD şi PNL.

Astfel, sunt aşteptate şedinţe atât la filiala PNL Bucureşti cât şi la cea a PSD, în urma deciziei coaliţiei de luni.

SURSE. Gabriela Firea se autosuspendă din toate funcțiile din PSD și va candida independentă la alegerile pentru Primăria Capitalei

Marcel Ciolacu afirma duminică seara, la un post TV, că – în cazul în care vor fi candidaturi separate – atunci social-democraţii o vor susţine pe Gabriela Firea pentru şefia PMB, însă dacă vor fi candidaturi comune, atunci nu va fi nici Firea, nici Sebastian Burduja.

Premierul a confirmat, totodată, că au fost discuţii cu arhitectul Tiberiu Florescu şi medicul Cătălin Cârstoiu, aceştia fiind testaţi ca posibili candidaţi comuni la Primăria Capitalei şi a mai spus că o decizie va fi luată luni sau marţi.

Într-un interviu acordat recent postului de televiziune Realitatea Plus, actualul primar Nicușor Dan a vorbit despre competiția plină de suspans ce se prefigurează pentru Primăria Capitalei și a recunoscut că există un contracandidat de care se teme.

„Orice candidat sustinut de PSD si care are o anumita notorietate se duce inspre scorul partidului asa cum a facut-o si in 2020, si in 2016, si este un adversar care este de luat in considerare”, a spus Nicusor Dan, intrebat fiind ce posibilă candidatură l-ar speria mai tare: cea a Gabrielei Firea sau cea a lui Cristian Popesc u Piedone.

Sursa: Realitatea de Bucuresti