„La aceasta ora, sunt temperaturi destul de modeste in est si centru, unde este ceata. Valorile temperaturilor vor fi ceva mai ridicate in Banat, Crisana, spre 14 grade, dar doar 8 la Bucuresti si cer acoperit”, a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, Florinela Georgescu, director în cadrul ANM.

Acest regim al temperaturilor se va mentine si in urmatoarele zile. In Moldova, nordul tarii si pe arii mai restranse in regiunile centrale, va patrunde o masa de aer mai rece – temperaturile in dupa amiezele viitoare vor fi mai scazute, pornesc de la 1-2 grade in nordul Moldovei si vor ajunge la valori de 12-14 grade, in jumatatea de sud a teritoriilor.

In sudul extrem, temperaturile vor fi ceva mai ridicate – favorizate de influenta unei mase de aer din Mediterana, a mai spus meteorologul.

In zilele urmatoare, precipitatiile vor cuprinde toata tara. Vom avea ploaie in zonele joase, in vreme ce pe crestele cele mai inalte vor cadea lapovite si ninsori.

Trecator, in nordul tarii, jumatatea de nord a Moldovei, nu este exclus ca in weekend, trecator, ploaia sa se transforme in lapovita si ninsoare.