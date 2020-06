Un viceprimar liberal și-a pierdut mandatul în urma unui ordin emis de prefectul Dan Nechifor și amenință cu procese și plângeri la instituțiile statului.

Viorel Sorohan a fost ales consilier local în comuna Dângeni, pe lista Partidului Național Liberal. După vreo doi ani, între primarul Cătălin Gheorghe Rotundu și viceprimarul Viorel Sorohan a apărut un conflict. În urmă cu trei luni, Sorohan a decis să candideze la primăria Dângeni. Cum din partea PNL nu avea nicio șansă, a decis să bată palma cu șefii ALDE. A fost inclusiv într-o conferință de presă la sediul ALDE chiar dacă în acte era încă membru PNL. Văzând că are contracandidat la primărie, Rotundu (n.r. secretar general al PNL Botoșani) a acționat imediat și i-a retras sprijinul politic lui Sorohan. În această dimineață, prefectul Dan Nechifor a emis ordinul iar viceprimarul Viorel Sorohan și-a pierdut mandatul.

„Această decizie este în afara statutului Partidului Național Liberal. Nu am nicio adeziune și niciun alt document prin care să se ateste că aș fi plecat la o altă formațiune politică. Când a avut loc Biroul Politic Local, nu am fost anunțat. Normal ar fi trebuit să fiu notificat în scris pentru a putea participa la acea ședință. Acea propunere a Biroului Politic Local a fost trimisă către Biroul Politic Județean. Nici până la ora actuală nu am primit niciun document referitor la faptul că mi s-a retras sprijinul politic. Astăzi am aflat că s-a emis ordinul prefectului. Voi acționa în instanță, voi contesta ordinul prefectului și voi scoate la lumină toate abuzurile care s-au făcut în această perioadă. Abuzuri făcute de Biroul Politic Local, în frunte cu domnul președinte Cătălin Rotundu”, ne-a spus Viorel Sorohan care a adăugat:

„Conflictul dintre mine și Cătălin Rotundu a început din 2018 când nu am fost de acord cu anumite hotărâri pe care a vrut să le ia. Pentru a mă pune pe o linie moartă, am fost acuzat de dumnealui, printr-o declarație scrisă, nesemnată, fără nume, că aș fi făcut nu știu ce prin cadrul primăriei”.

Primarul Cătălin Rotundu a refuzat să comenteze în timp ce prefectul Dan Nechifor a precizat că a respectat procedura legală.