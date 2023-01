Am citit zilele trecute o știre care m-a întristat profund. Asta pentru că România suverană se dă la preț de câțiva lei, doamnelor și domnilor! Recent, cel mai mare producător de pâine din tara noastră a fost vândut. Un colos mexican a cumpărat acțiunile firmei autohtone. Este drept că nu este o tranzacție în care statul este implicat direct, cele două companii fiind unele private.

Dar mă doare, ca și pe mulți dintre dumneavoastră, să văd că nici măcar pâinea cea de toate zilele nu mai e produsă de noi. Ne-au distrus agricultura și ne-au falimentat fermierii, doar ca pe piețele noastre să se reverse alimentele lor de calitate îndoielnică. Suntem o colonie care doar consumă resturile și mizeriile altora. Și mă întreb: ce ne mai rămâne? Cum putem recupera tot ce ni s-a luat? Mai avem ceva? Eu cred că da. Încă avem demnitate, chiar dacă mulți lideri ai acestui neam nu au. Și încă îl mai avem pe bunul Dumnezeu. Și pe El vor sa ni-l ia! Suntem un popor creștin chiar dacă, de-a lungul istoriei, am comis și multe păcate.

Vor să ne fure până și trecutul, asta pentru că școlile noastre nu mai pun accent pe studiul istoriei acestui popor. De aceea insistăm, aici la Realitatea, să vă prezentăm momentele care ne-au clădit ca națiune. Astăzi, în 2023, Pandemia și războiul din Ucraina sunt momente de cotitură, răscruci după care lumea nu va mai fi niciodată așa cum o știam. Prietenii de ieri ne-au devenit inamici, cei pe care credeam că ne putem baza își arată adevărata culoare și vor să ne lase în urmă. Fiecare stat strânge rândurile în jurul propriilor valori, instinctul de conservare se naște din extremismul politic ce cuprinde întreaga lume, iar guvernele iau măsuri pentru a-și salva propriile popoare.

Doar ai noștri sunt pe alte frecvențe și nu văd ce se întâmplă în propria curte. Riscăm să rămânem fără țară pentru că toată lumea se reorientează și se refac alianțe vechi, ori se croiesc altele noi. Axa Viena-Budapesta-Sofia pare că prinde din nou contur, în favoarea lui Putin și în detrimentul nostru. Către cine ne orientăm? Pe cine putem conta în fața apocalipselor prevestite de experți? Am fost mereu la granița dintre est și vest, dintre democrație și dictatură, dintre bine și rău. Am rezistat vicisitudinilor pe care istoria ni le-a scos în cale, iar meritul aparține unor mari oameni de stat, care au luptat pentru ca noi să existăm. Azi am obținut o mică victorie: premierul Suediei a anunțat, de la microfonul Parlamentului European că își dorește să pună pe ordinea de zi a Consiliului JAI votul pentru intrarea României și Bulgariei în zona de liberă circulație. Asta înseamnă că în luna martie, la următoarea ședință, s-ar putea vota aderarea la zona de liber schimb.

Declarația vine în contextul în care oficialii suedezi au condiționat aderarea României la Schengen de decizia Austriei. Însă Viena face tot ce îi stă în putință pentru a ne separa de bulgari și pentru a boicota aspirația nosatra de a fi cetățeni europeni cu drepturi depline. Sofia joacă oricum după partitura dictată de oamenii cancelarului Nehammer. Deciziile guvernului din țara vecină par să fie cele de pe agenda austriecilor. Întrebarea este ce va face clasa noastră politică. Cum va juca această carte oferită de suedezi?

Am mai spus-o și o repet, miza Schengen poate părea una minoră, dar testul pentru Europa și liderii de la București este unul de maximă importanță. Unim continentul în fața pericolelor majore care ne pândesc, sau îl lăsăm dezbinat, la comanda lui Putin? Principiul „divide et impera” pare să fie cel care îi aduce victoria dictatorului de la Kremlin. Interesele economice primează pentru fiecare stat, iar europenii încep să nu mai suporte povara războiului. Nu spun că vărsarea de sânge trebuie să continue până la o victorie totală a uneia dintre părți. Din contră, eu cred că trebuie negociată în cel mai scurt timp o pace durabilă. Deocamdată, flăcările conflictului nu mistuie și alte capitale ale Europei, însă acest scenariu nu este departe de a deveni realitate. Iar focul nu poate fi niciodată stins cu foc.

Asistăm la o cursă frenetică de reînarmare, premisă pentru un conflict major. Sper ca liderii lumii să ia deciziile care oprească simfonia morții, iar 2023 să fie anul care să aducă pacea. Că probleme avem destule, iar românii nu mai știu cum să supraviețuiască de la o zi la alta. În acest context, șeful PSD mai rostogolește, cu măiestrie, un subiect de ronțăit pentru poporul înfometat. Marcel Ciolacu a anunțat că unul dintre posibilii candidați pentru Cotroceni este Ion Cristoiu. Nici măcar maestrul nu ia în serios acest anunț al lui Ciolacu și a dezmințit, în direct la Realitatea, posibilitatea de a fi aruncat în luptă. Această perdea de fum nu face altceva decât să ascundă problemele grave pe care șeful PSD trebuie să le gestioneze.

Guvernarea scârțâie serios iar poporul este la un pas de revoltă. Simte și Ciolacu, cel care face orice doar ca să nu respecte acordul coaliției privind rotativa. Cu un an înainte de alegeri PSD, care a pierdut categoric Cotroceniul în ultimii 20 de ani, nu își permite să fie erodat de povara guvernării. Așa cum a comentat și Ion Cristoiu, Ciolacu nu-și dorește să fie premier. Știe că toate eșecurile coaliției vor fi contabilizate în contul celor care se vor afla la putere până în 2024. Și cum să nu fie așa, când promisiunile făcute în fața românilor sunt doar vorbe goale?

Veștile sunt tot mai proaste pentru bunicii acestei țări, masa majoritară a votanților PSD. Asta pentru că recalcularea pensiilor se amână din nou. Ministrul Muncii recunoaște faptul că încă nu este finalizată formula de calcul și dă vina pe predecesorii săi. Până când vă veți ascunde sub povara unei grele moșteniri, stimați cârmuitori? Mereu e vina celor de dinainte, a oricui, chiar și a lui Putin, pentru incompetența voastră!

Una din marile probleme ale PSD în acest moment o reprezintă și corupția. Nu acuz pe nimeni până nu va fi o decizie clară a instanței, dar scandalul de la Ministerul Transporturilor riscă să mai rupă câteva procente din scorul social-democraților. Vicepremierul Grindeanu a fost audiat la DNA, fiind citat în calitate de martor în dosarul în care doi directori ai CFR sunt urmăriți penal pentru fapte de corupție. Asta încearcă și Ciolacu să ascundă sub preș, iar românii s-au cam prins de fenta pe care încercat-o. Poporul s-a deșteptat și sper că s-a maturizat din punct de vedere electoral.

E momentul să renunțăm la emoții și să chibzuim cui dăm votul nostru. E cazul să înțelegem că fiecare dintre noi contează, iar împreună trebuie să fim forța care obligă aleșii patriei să ia decizii în interesul poporului. Nu trebuie să mai plecăm capul în fața nimănui iar instituțiile statului încep să se dezmorțească din adormire și vreau să cred că și datorită nouă. Apreciez anunțul șefului ANAF care a demarat controale serioase la OMV Petrom. Decizia vine ca urmare a sfidării austriecilor care spun că nu vor plăti taxa de solidaritate în România. Sper să avem și măsuri concrete și să nu asistăm la o investigație de formă, așa cum s-a întâmplat în cazul băncilor care au manipulat dobânzile, ori în ceea ce-i privește pe furnizorii care ne-au furat la facturi.

Dragii mei, nu vă promit că vom rezolva problemele tuturor românilor, nu avem pârghiile necesare. Vă garantez un singur lucru: nu vom înceta să-i demascăm pe impostorii care ne conduc spre folosul lor și în detrimentul poporului. Suntem prima televiziune care a demarat campania de a ne lua țara înapoi iar petiția noastră v-a mobilizat, dragi români. Iată că, în sfârșit, se iau primele măsuri împotriva străinilor care secătuiesc România de resurse. Vrem măsuri concrete și nu vom ceda în fața presiunilor uriașe până ce nu le vom obține. Lupta noastră este și lupta dumneavoastră. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în bătălia pentru țară.