Strabunii nostri credeau ca-ti pot inmulti averea punand in practica anumite ritualuri! Iata 9 ritualuri din strabuni despre care se spune ca-ti aduc noroc la bani!

Ritualuri magice din strabuni

Bancnota-piramida

Ia o bancnota si impatureste-o intr-un triunghi. Practic, indoi colturile astfel incat bancnota sa para ca e in triunghi, dar un pic umflata va avea, de fapt, forma de piramida. Poarta in portofel mereu bancnota-piramida si-ti vei aduce norocul la bani in casa!

Lumanarea verde

Acest ritual se face doar in zilele de miercuri, intre ora 22.00 si 12.00 noaptea. Ca sa-l indeplinesti ai nevoie de o lumanare de culoare verde, caci verdele simbolizeaza fertilitate si spor! Scrijeleste pe lumanarea verde suma de bani de care ai nevoie ca sa “iti pui casa in ordine”, iar in fiecare miercuri, intre orele 22.00 si miezul noptii, aprinde lumanarea si las-o sa arda, intr-un colt linistit al casei. Fa acest ritual in fiecare miercuri noapte pana cand lumanarea verde arde pana la capat, odata cu banii tai. Strabunii ziceau ca, dupa ce “ard banii de pe lumanare”, ii vei obtine in viata reala.

Sare grunjoasa ca sa ai spor in casa

Poarta cu tine, mereu, un mic saculet cu sare grunjoasa, caci o vorba din strabuni spune ca “sarea grunjoasa aduce spor in casa”.

Inelul verde pe degetul mic

Tot pentru ca verdele este culoarea sporului, a belusugului, a fertilitatii, este indicat sa porti un inel cu piatra verde pe degetul mic, ca sa-ti sporesti norocul la bani. Atentie insa! Femeile trebuie sa poarta inelul cu piatra verde pe degetul mic de la mana dreapta, iar barbatii pe degetul mic de la mana stanga. Totodata, ideal ar fi ca piatra verde sa fie jad, caci este mai norocoasa. Pe de alta parte, ca sa nu-ti alungi norocul la bani din casa NU purta niciodata un inel de degetul mare de mana.

Asa faci mai multi bani

Portofelul verde

Tot datorita semnificatiei culorii verde, este indicat sa ai un portofel verde in care sa-ti tii banii, caci verdele inseamna regenerare, asadar si inmultire. Strabunii spuneau ca daca ai un portofel verde ti se inmultesc banii.

Nu primi cadou o poseta sau un portofel goale

Atunci cand primest cadou o poseta sau un portofel, indiferent de la cine este, roaga-l sa puna macarun banut in el, oricat de mica ar fi suma. Daca le primesti goala, se spune ca asa vor ramane. Asadar, nu primi niciodata cadou o geanta goala sau un portofel gol.

Cand vezi un ban pe jos

Se spune ca daca vezii bani pe jos esti norocos. Dar atentie! Nu toti banii gasisti pe jos, pierduti de altii, iti aduc noroc in casa. Unii iti pot chiar lua norocul la bani! Conteaza cum este moneda gasita pe jos. Daca este cifra in sus, poti lua moneda caci iti aduci bani in casa, vei primi noroc, dar daca moneda este cu capul in sus, iar cifra este ascunsa, atunci iti dai norocul din casa!

Plantele din casa

Si plantele pot aduce noroc in casa, dar ai grija ca ele sa faca flori sau fructe. O planta precum ficusul este nespornica, ea nu produce nimic. Ca sa ai o casa bogata, trebuie ca plantele pe care le ai in casa sa poata face fructe sau flori. In loc de ficus, mai bine tii o muscata sau un lamai.

Bambusul

De ce este bambusul mai “aducator de noroc” decat alte plante? Pentru ca acesta este intr-o stare permanent de sanatate, este longeviv, putand sa traiasca doar cu apa, nu neaparat si cu sol. Asadar, este o planta cu adevarat supravietuitoare, care poate razbate prin orice.

Sursă text&foto: Lyla.ro