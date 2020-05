Primarii din județul Botoșani încep să renunțe la festivaluri și alte acțiuni culturale iar banii sunt direcționați către achiziția de tablete. Un exemplu este primarul comunei Curtești care a decis să renunțe la organizarea Festivalului Mărului în acest an.

El spune că va aloca 100.000 de lei pentru a achiziționa 140 de tablete pentru copiii de la școlile din comuna Curtești.

„Odată cu discuțiile purtate cu directorul școlii coordonatoare Orășeni, am stabilit să achiziționăm un număr de 140 de tablete pentru a se putea desfășura învățământul online. Am făcut o evaluare, avem la școala primară și gimnazială undeva la 190 de elevi dar am considerat că acolo unde sunt doi copii într-o familie, să mergem cu o tabletă. Se va asigura și abonament la internet. Dacă există situații în care nu este înțelegere, putem face achiziții în plus. Am renunțat la organizarea zilei comunei și am adunat banii necesari pentru a achiziționa tablete pentru copiii comunei”, a spus Maricel Anton, primarul comunei Curtești.

Un alt exemplu este primarul comunei Ibănești.

„Am decis să alocăm fonduri pentru achiziționarea de tablete. Acestea vor fi puse la dispoziția copiilor școlari, asigurându-se inclusiv conectarea la internet, să poată beneficia de cursurile online, pe care profesorii le țin în această perioadă. Mi se pare normal în situația în care, pentru protecția copiilor noștri învățământul se desfășoară online, să venim în sprijinul familiilor pentru a oferi tuturor posibilitatea de a-și desfășura, alături de colegii lor, orele online. Toți copiii în această situație dificilă prin care trecem, trebuie să aibă acces la educație, la posibilitatea de a interacționa cu mentorii, colegii lor, de a socializa și de a se dezvolta în continuare. Sunt de părere că școala, chiar și în aceste condiții, trebuie să se adreseze tuturor și să fie accesibilă tuturor”, a precizat Romică Magopț, primarul comunei Ibănești.