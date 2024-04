PSD și PNL depun, astăzi, semnăturile pentru alegerile europarlamentare

PSD și PNL depun astăzi împreună semnăturile pentru alegerile europarlamentare, în timp ce liderii din cele două partide se contrazic pe alianța pentru Cotroceni. După ultimul scandal în care liberalii i-au acuzat pe social-democrați că le fură primarii, acum cei din PNL refuză să îi cedeze locul lui Marcel Ciolacu la prezidențiale. În plus, tensiuni sunt și pe candidații pentru primării.

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au semnat, vineri dimineață, listele comune ale celor două partide pentru europarlamenatrele din 9 iunie. Ulterior, aceștia au plecat la Biroul Electoral Central pentru a depune aceste liste.

Lista e deschisă de social-democratul Mihai Tudose, urmată de Rareș Bogdan (PNL) și Gabriela Firea (PSD). E o listă care conține 42 de nume. Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan declara că Alianţa PSD-PNL poate lua la redistribuire 20 de mandate de europarlamentari.

LISTA PSD PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN

Mihai Tudose – prim-vicepreședinte PSD

Gabriela Firea – prim-vicepreședinte PSD

Claudiu Manda – președinte PSD Dolj

Vasile Dîncu – președintele Consiliului Național al PSD

Victor Negrescu – președinte PES

Maria Grapini – europarlamentar

Gheorghe Cârciu – secretar de stat

Dragoș Benea – președinte PSD Bacău

Titus Corlățean – senator

Dan Nica – europarlamentar

Sursa: Realitatea PLUS

LISTA PNL PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN

Rareș Bogdan – prim-vicepreședinte PNL

Dan Motreanu – prim-vicepreședinte PNL

Adina Vălean – comisar european

Daniel Buda – europarlamentar

Siegfried Mureșan – europarlamentar

Mircea Hava – europarlamentar

Gheorghe Falcă – vicepreședinte PNL

Virgil Popescu – președinte PNL Mehedinți

Alexandru Muraru – președinte PNL Iași

Mara Mareș – președinte Tineretul Liberal

Sursa: Realitatea PLUS

Exista tensiuni si in ceea ce priveste alegerile prezidentiale. Am vazut semnale contradictorii din partea liderilor Coalitiei. Pe de o parte, liderii social-democrati au transmis ca, cel mai probabil, vom vedea o alianta PSD-PNL si la alegerile prezidentiale. Potrivit acestora, cel mai probabil un candidat comun. Spunea si Vasile Dancu ca se asteapta ca se asteapta ca aceasta sa fie concluzia negocierilor din Coalitie. Daca ne uitam insa in tabara liberala, Rares Bogdan a spus de mai multe ori ca Nicolae Ciuca trebuie sa candideze neaparat pentru functia de presedinte al tarii.

Stim ca si social-democratii fac presiuni ca Marcel Ciolacu sa fie candidatul pentru prezidentiale. Vom vedea, deci, negocieri foarte dure pe marginea acestui subiect.

Liderii din cele doua partide spuneau ca aceste negocieri vor fi purtate dupa alegerile locale si europarlamentare. Cu toate astea, ele se poarta chiar daca nu direct, ci indirect, liderii din cele doua partide transmitand fiecare ca vor sa ocupe acel loc de la Cotroceni.

Sursa: Newsinn