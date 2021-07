Primele două faze de testare ale proiectului SocialTruth, instrumentul digital care analizează, clasifică și certifică fiabilitatea știrilor online, au fost finalizate.

SocialTruth (www.socialtruth.eu) este un proiect European multicultural și multidisciplinar conceput și dezvoltat de un consorțiu internațional de 11 parteneri, coordonat de către ICCS – Institute of Communications and Computer Systems (Athens – GR). Obiectivul proiectului SocialTruth este de a analiza știrile online, prin clasificarea veridicității acestora, cu scopul de a difuza informații on-line mai sigure și mai fiabile.

După mai mult de doi ani de muncă în echipă, partenerii consorțiului, implicați în testarea directă a instrumentului SocialTruth, au finalizat această etapă.

Testele conțin peste 700 studii de caz derulate pe o durată de 14 zile. Acestea au vizat testarea a aproape 500 site-uri online folosind instrumentul SocialTruth. Astfel, au fost colectate date pentru partenerii tehnici, pentru dezvoltarea și rafinarea instrumentului digital, care va fi evaluat în forma lui finală în scurt timp, respectiv în septembrie 2021.

Rezultatele acestor prime teste experimentale sunt mai mult decât satisfăcătoare și merg dincolo de așteptări: aproape 90% dintre știrile reale au fost recunoscute corect de către instrumentul SocialTruth, fiind identificate drept valide și fiabile. Rata totală de succes a instrumentului SocialTruth pentru știri care includeau informații false a atins 63%.

Evaluările au fost efectuate utilizând aplicația Digital Companion. Acesta este un simplu add-on ce poate fi instalat, cu ușurință, pe toate browserele obișnuite. Experiența de utilizator a aplicației Digital Companion este confortabilă, deoarece este ușor de înțeles și la fel de ușor de utilizat.

Sistemul blockchain a fost utilizat pentru a garanta fiabilitatea și reproductibilitatea rezultatelor analizei de veridicitate a știrilor online folosind aplicația Digital Companion.

Toate aceste rezultate preliminare au generat încredere consorțiului, în special echipei tehnice, care, în prezent, lucrează la rafinarea și îmbunătățirea motorului de identificare a nivelului de încredere în știrile online, pentru a obține, într-un timp scurt, un produs final de fiabilitate ridicată. SocialTruth este gata a fi testat de către utilizatorii finali reali, cum ar fi o agenție de presă și o fundație ce apără interesele cetățenilor.

Programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene Horizon 2020 a finanțat proiectul SocialTruth, cu scopul de a combate știrile false.

Ideea creării unui ecosistem deschis, democratic, pluralist și uniform distribuit asigură originalitatea proiectului. Această inițiativă garantează un acces facil la diferite servicii de verificare, asigurând scalabilitatea și construind încrederea într-un mediu complet descentralizat.

Consorțiul SocialTruth este format din parteneri din șase țări Europene: trei organizații de cercetare recunoscute pe scară largă: ICCS – Institute of Communications and Computer Systems (Athens – GR); UTP-University of Sciences and Technology (Bydgoszcz – PL); LSBU-London South Bank University (London – UK); trei parteneri tehnici, dezvoltatori și vânzători de software: Thales (Paris – FR); Expert System France (Paris – FR) and Qwant (Paris – FR); două companii experimentate de consultanță în management: Tecoms (Roma –IT) și Zanasi&Partners (Modena –IT). Consorțiul SocialTruth este completat de două mari grupuri de ştiri şi media: Adnkronos (Roma, IT) şi DeAgostini Scuola (Roma, IT) și de către Asociația InfoCons (București, RO), o organizație foarte activă a consumatorilor.

