Petre Rădăuceanu, medicul echipei FC Botoșani, a depistat pozitiv la testul COVID iar partida programată în această seară, în Bănie, a fost amânată de LPF.

Oficialii FC Botoșani au anunțat că medicul Petre Rădăuceanu nu a avut contact cu jucătorii și antrenorii și că deplasarea nu a făcut-o cu autocarul echipei. Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, este convins că următorul test pe care îl va face Petre Rădăuceanu va fi negativ.

„Doctorului nostru i s-a dat rezultatul testului la 20 și ceva de ore. El era cel mai bun pentru că a stat acasă în ultimele două luni, nu a avu contact cu nimeni. Am fost anunțat că este pozitiv. El a avut contact direct cu Brânză și cu delegatul nostru. Nu a avut contact cu niciun fotbalist și cu nimeni din staff. El nu are nimic, e foarte ok, nu are temperatură. Eu sunt convins că îi face următorul test și nu are nimic”, a declarat Valeriu Iftime.