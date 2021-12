Ludovic Orban spune că a înființat formațiunea „Forța Dreptei” pentru a umple golul lăsat de plecarea PNL către eșichierul stâng al politicii, prin alianța cu PSD și promovarea de politici exclusiv sociale.

„În urma discuțiilor și evaluării situației am tras câteva concluzii simple. Am decis înființarea unei noi formațiuni pentru că era nevoie de un partid care să repezinte valorile liberale. Acum, după ce PNL a ajuns să fie a cincea roată la căruță, nu mai există reprezentare politică pentru antreprenoriat sau medici, ori angajați din stat care vor o Românie modernă, condusă în mod inteligent. Eu nu l-am susținut pe Florin Roman pentru funcția de ministru. Premierul trebuie să se informeze și să primească documnetări serioase atunci când propui pe cineva. Domnul Roman a început să ma înjure, pentru că noi negociam, iar el își făcea campanie să fie ministrul Dezvoltării. A pierdut și a început să mă atace. A fost omul care a dus cea mai virulentă campanie împotriva mea. Am făcut tot ce a fost omenește posibil ca să nu se ajungă la deznodământul de la congres, pentru că era clar că acea conducere nu va ține cont de membri partidului, ci va ține cont de ce vrea Iohannis și alții. Am fost la două reunuiuni ale biroului politic executiv ca să-i conving să nu bata palma cu PSD. Știa cineva vreodată că Iohannis se va transforma așa de rău. Acest Klaus Iohannis, care timp de 5 ani de zile a atacat PSD, iar acum readuce acest partid la putere”, a declarat Orban în emisiunea „Culisele Statului Parlalel”.

Orban a mai declarat despre partid ca va fi unul \”\”care se va baza pe cei care mișcă lucrurile, este un partid care va duce România spre o dezvoltare economică. Partidul va respecta valorile liberale, valorile dreptei, valorile creștine. Am făcut acest partid, tocmai pentru a-i putea reprezenta pe oamenii care încă cred în aceste valori.Este un partid care îi va susține pe cei care fac România să se dezvolte. Ei au nevoie de reprezentanți\”\”, a mai adaugat acesta.

CITEȘTE ȘI: Ludovic Orban: „În plină criză pandemică am reușit să țin România în picioare”