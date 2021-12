Consultantul politic Miron Mitrea a vorbit duminică seara, la Culisele puterii, despre vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 și despre deciziile luate de actualul guvern de coaliție.

„Noi dacă la Antibiotice Iași am fi făcut vaccinul si l-am fi distribuit, poate am fi fost provaccinare. Eu sunt provaccinare. Cred că poziția lui Alexandru Rafila e cea mai corectă. Referitor la certificatul verde spune <<hai sa-l folosim unde e un indice mare la populatie>>. Cred că e corect și impaca cumva ambele tabere. Daca avem zone, judete unde rata de infectare e foarte mare folosim certificatul, se foloseste in toata Europa.

Pozitia noua a lui Rafila e sa nu folosim unde nu trebuie”, este de părere Miron Mitrea.

„E foarte delicat. Chiar daca sunt provaccin, nu pot spune vrei, nu vrei, faci vaccinul. Nu vad in România o necesitate a introducerii vaccinarii”, a mai adăugat consultantul politic.

„Eu am dubii cu vaccianrea forțată, eu sunt provaccinare”, a mai precizat Mitrea.

Despre protestele din străinătate din cauza certificatului COVID și a vaccinării obligatorii, Miron Mitrea spune că, spre deosebire de România, țările europene au încredere în guvernele lor.

„Cred ca mai multe țări au mult mai multa increderee in propriile guverne. Nemtii, austriecii. Daca li se spune ca e bine sa va vaccinati, introducem obligativitatea, nu e o mare problema, au peste 70% vaccinati.

40.000 de oameni la Viena sunt ca 2 milioane la Bucuresti. Austria e mai linistita, nu are obiceiul sa aiba multi oameni in strada, mai ales violențe. Aveau mai multa incredere în Guvern. A fost Kurz cancelar, acum altul si-a anuntat demisia Austria a facut un experiment, a luat un tanar de 30 de ani si ceva, un extremist, cum au facut Maria Britanie cu Brexitul. Si l-au pus sa conduca tara. Nu a reusit. Singurele au fost acuzatiile de coruptie, motiv pentru care a si plecat. E un sentiment de nesiguranta. De aceea sunt oamenii in strada. Sa vedem daca va rezista vaccinarea obligatorie”, a mai declarat Miron Mitrea, la Culisele Puterii..

Despre schimbarea din Germania, la plecarea Angelei Merkel si pledarea pentru vaccinarea obligatorie, Miron Mitrea spune că „e o difernta mare de cultură, Germania dupa al doilea razb cd era la pamant a fcut saltul printr-o mare solidaritate sociala, a sprijinit economica, vor peste 60% sa introduca vaccinarea obligatorie. O vor introduce”.