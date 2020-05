Adrian Oros, ministrul Agriculturii, ia în cacul să blocheze din nou exportul de cereale în cazul în care vor fi probleme din cauza secetei. O astfel de măsură a fost luată la începutul pandemiei de coronavirus și a stârnit multe reacții atât dințară cât și din străinătate.

Potrivit ministrului Agriculturii, decizia a fost luat deoarece s-a constatat că se exporta mult mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Încă de la începutul crizei am monitorizat evoluția prețurilor cât și evoluția stocurilor la produsele de bază. Ne-am bazat pe buna credință a agenților economici care aveau acele stocuri. În momentul în care am constatat că ritmul exporturilor cerealelor a fost îngrijorător comparativ cu ritmul în care se făcea exportul în lunile anului trecut, am luat acea decizie extremă și unică la nivelul Uniunii Europene, de a sista exportul. Când ne-am asigurat că sunt suficiente rezerve pentru produsele de bază, am dat drumul la exporturi. Dacă vom simți pericolul că nu sunt suficiente produse de bază, vom opri din nou exporturile. Noi știam că o să supărăm multă lume dar era singura modalitate de a ne asigura că există suficiente rezerve pentru produsele de bază”, a precizat Adrian Oros.