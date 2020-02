FC Botoșani este surpriza campionatului până în momentul de față iar antrenorul Marius Croitoru a anunțat că nu se mulțumește cu locul șase ci vrea o clasare cât mai bună.

FC Botoșani nu va face doar act de prezență în play-off ci se va lupta pentru un loc în cupele europene, chiar dacă are cel mai mic buget dintre primele șase.

„A fost o bucurie frumoasă. Ne-am bucurat o zi, două. Am trecut la muncă pentru că încă nu am realizat nimic. Această calificare îi obligă la mai mult pentru că au valoare și sunt buni. Nu e normal să ne oprim aici. Nu sunt mulțumit cu locul șase. Nu sunt mulțumit cu ceea ce am realizat până acum și vreau mult mai mult. Acești băieți pot realiza mult mai mult. Din punctul meu de vedere este o calificare normală. Tot ceea ce am făcut până acum împreună, ne obligă la mult mai mult. Nu îmi este teamă de niciun adversar. Vom juca toate meciurile la victorie, așa cum am făcut-o până acum. Nu mă mulțumește locul șase. În afară de Astra și Craiova care ne-au luat patru puncte, pe Steaua am bătut, pe CFR am bătut, pe Viitorul. Sunt echipe care joacă un fotbal frumos, ceea ce ne dorim și noi să facem. Ne este mult mai ușor să jucăm împotriva unor echipe care ies la joc. Noi nu avem nimic de pierdut. Avem numai de câștigat. Nu am intrat în play-off ca să mă apăr. Am intrat să facem puncte și să jucăm fotbal”, a spus Marius Croitoru.