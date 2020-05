15 mai a fost cea mai agitată zi în Spitalul Județean Mavromati. Ieșirea din starea de urgență a însemnat și expirarea suspendării fostului manager Livia Mihalache. Aceasta s-a prezentat dimineață la spital pentru a fi din nou manager.

Când au auzit că Livia Mihalache este din nou managerul Spitalului Județean Botoșani, unii medici au reacționat public.

„15 mai 2020, o zi asteptata cu bucurie de majoritatea romanilor(de inteles dupa acesta perioada grea) , dar o zi neagra(a cata ?) pentru cadrele medicale din Spitalul Judetean Mavromati. Expirarea perioadei de urgenta, inseamna expirarea mandatului, extrem de scurt, a unui manager care si-a pus toata puterea si sufletul, pentru binele Spitalului si a pacientilor, avand in vedere dezastrul in care am fost aruncati de catre predecesorii fara idei si capacitate de comunicare. Ceea ce s-a distrus, in 5-6 saptamani, e greu de reparat, dar cu toate astea, incet, cu colaborare, bunavointa, idei si multa munca, impreuna cu noua echipa (dr. Malancea si dr. Radu de Spitalul Judetean si dr. Adascalitei de la DSP) am reusit sa „spalam intunericul ” in care am fost aruncati atat noi cat si pacientii. Acum, cand lumina incepe sa razbata in viata tuturor(pacienti si cadre medicale), solicitam Ministerului Sanatatii, d-lui ministru Tataru, sa se gandeasca bine si sa actioneze in consecinta, ca sa nu revenim in acel „ev mediu” de indolenta si necunoastere in care am trait pana acum 3 saptamani. Atat eu, si cred ca sunt in asentimentul colegilor, dorim, prelungirea mandatelor actualei conduceri, numite prin ordin de ministru, pentru ca impreuna , sa o scoatem la capat si sa putem acorda servicii medicale de calitate pentru pacienti, pentru ca ei au nevoie si noi”, a fost mesajul medicului Bogdan Alexandroaei.

După ce a primit mai multe reacții din județul Botoșani, Nelu Tătaru, ministrul Sănătății a emis în această după amiază un nou ordin prin care o suspendă pe Livia Mihalache din funcția de manager al Spitalului Județean și îl numește pe Radu Malancea.

„Prin Ordinul Ministrului Sănătății nr 679/15.05.2020, dna Livia Mihalache se suspendă din funcția manager al Spitalului Județean de Urgență Mavromati pe perioada instituirii stării de alertă la nivel național, conform art. 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020

Prin Ordinul Ministrului Sănătății nr 680/15.05.2020, dl dr. Radu Malancea se numește în funcția manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Mavromati pe perioada stării de alertă instituite în condițiile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020

Prin Ordinul Ministrului Sănătății nr 681/15.05.2020, dl dr. Constantin Radu Laurian se numește în funcția de director medical interimar al Spitalului Județean de Urgență Mavromati pe perioada situației de alertă instituite în condițiile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020”, precizează Centrul Județean de Comunicare Botoșani.