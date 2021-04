Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) il are reprezentant pentru Romania pe Lucian Isar, un personaj controversat in domeniul bancar, un adversar declarat al guvernatorului Mugur Isarescu si al echipei acestuia. Isar face obiectul unei anchete interne a BERD intrucat a facut contracte de consultanta bazate pe „lipsa de loialitate”, in sensul ca a folosit informatii din interiorul institutiei pentru a le furniza partilor implicate in contracte directe, aducand prejudicii, potrivit unor surse citate de ziuanews.ro.

Intrucat este vorba despre bani europeni, fie ca sunt de la BERD, de la BCE sau prin alte trasee ale Comisiei UE, daca ajung in litigiu, atunci se pot ancheta (cerceta) doar de OLAF, sau mai nou de Parchetul European al lui Kovesi. Iar asta dupa finalizarea anchetei interne a BERD care, potrivit surselor citate, se va incheia pana la finalul lunii in curs, si dupa inaintarea rezultatelor la OLAF si Parchetul European. Ca atare, am putea asista, in curand, la un dosar european pe care Kovesi il face lui Isar. Ar plati, in felul asta, si o polita mai veche, intrucat sotia lui Isar, Alina Gorghiu, a fost una din marile adversare ale lui Kovesi și ale numirii acesteia la Parchetul European.

Jocurile politice interne si externe sunt mult mai ample. Lucian Isar este un prieten apropiat al lui Florin Cîțu, ambii au fost angajati la Banca Nationala a Romaniei, de unde au fost dati afara de Mugur Isarescu (de aici si ura pe care o au cei doi pentru guvernatorul BNR) pentru grave speculatii bancare. Isar nu este numai reprezentantul Romaniei la BERD, ci si consilierul special al actualului premier pentru chestiuni legate de imprumuturi externe, unul dintre cei care „aduce bani de afara”. O mare parte din acuzatiile pe care i le aduce BERD sunt legate de aceste imprumuturi din surse „care contravin politicilor UE”, mai mentioneaza sursa citata.